Армянские водители жалуются на штрафы в Грузии

В Армении продолжают обсуждать жалобы водителей на сложности, возникающие при поездках в соседние страны. Министерство территориального управления и инфраструктур Армении ведет переговоры с Ираном по поводу проблем, связанных с заправкой армянских грузовых автомобилей.

Как сообщают армянские СМИ, об этом заявил замминистра Армен Симонян, отвечая на вопрос депутата от партии «Гражданский договор» Армена Хачатряна. Депутат отметил, что армянские водители неоднократно жаловались: в Иране от них требуют въезжать с почти пустыми топливными баками и заправляться на иранской территории, при этом доплачивая разницу между ценами на дизельное топливо в Армении и Иране.

Замминистра пояснил, что дизельное топливо в Иране субсидируется государством, поэтому для местных граждан цена значительно ниже рыночной. Иностранные водители, по словам Симоняна, должны оплачивать его без субсидии, отсюда и требование оплачивать разницу. Он также сообщил, что иранские коллеги заверили: водители из Ирана, покидая страну, тоже платят полную стоимость топлива без субсидий.

Параллельно в парламенте прозвучала еще одна критика. Независимый депутат Гегам Назарян заявил, что получил многочисленные жалобы от граждан, которые путешествовали в Грузию на собственных автомобилях и были оштрафованы за нарушение правил дорожного движения. По его словам, если штраф не был оплачен своевременно, то при следующем въезде в Грузию гражданам начислялись пени за просрочку. При этом, как утверждают жалобщики, грузинские пограничники при выезде не предупреждали их о наличии неуплаченных штрафов.

В ответ замминистра сообщил, что недавно сам посетил Грузию на автомобиле:

«При возвращении на грузинском пункте пропуска мне сообщили, что я допустил нарушение — проехал по полосе, предназначенной для автобусов. Я оплатил штраф и выехал в Армению. О подобных случаях, о которых вы говорите, слышу впервые, но передам информацию грузинским коллегам», — сказал он.

Комментировать ситуацию с автомобильными очередями на армяно-иранской границе, которые образуются в последнее время, замминистра отказался.

