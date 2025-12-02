USD 1.7000
EUR 1.9735
RUB 2.1877
Подписаться на уведомления
Али Керимли в одиночке
Новость дня
Али Керимли в одиночке

В НАТО обсудят передачу Украине средств ПВО

18:24 92

Предоставление Украине новых средств ПВО будет одной из главных тем встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе 3 декабря. Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в преддверии встречи.

«Министры обсудят усилия по предоставлению систем ПВО. Передача Украине средств ПВО и ракет-перехватчиков, используемых в этих системах, является важным приоритетом НАТО. Это также важная часть инициативы PURL (закупок европейскими странами вооружений США для Украины – ред.). Это будет обсуждаться и на двусторонней основе между странами НАТО и Украиной», - сказал Рютте.

Он подчеркнул, что главы МИД не ставят перед собой задачу «достичь соглашения [о новых поставках], а обдумать, что еще они могут сделать».

Люди Трампа в Кремле
Люди Трампа в Кремле обновлено 18:18
18:18 2941
В Бакинском метро ответили на обвинения о незаконных увольнениях
В Бакинском метро ответили на обвинения о незаконных увольнениях
17:39 866
Фидан поехал в Иран за союзом
Фидан поехал в Иран за союзом наша корреспонденция
16:18 1495
Никакой интриги, предсказуемый результат и тишина на улицах
Никакой интриги, предсказуемый результат и тишина на улицах наша корреспонденция; все еще актуально
13:32 2703
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
16:34 2055
Обыски в штаб-квартире ЕС: среди подозреваемых – Боррель
Обыски в штаб-квартире ЕС: среди подозреваемых – Боррель обновлено 17:31
17:31 4087
Сахиль Бабаев обещает: Азербайджан снизит зависимость от нефти и газа
Сахиль Бабаев обещает: Азербайджан снизит зависимость от нефти и газа
16:21 931
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом наша корреспонденция
15:25 2304
Кобахидзе о задержке азербайджанских фур
Кобахидзе о задержке азербайджанских фур
16:16 2994
Армения опубликовала документы по Карабаху
Армения опубликовала документы по Карабаху
15:46 3246
Милли Меджлис утвердил госбюджет. Дефицит – 3 миллиарда
Милли Меджлис утвердил госбюджет. Дефицит – 3 миллиарда
15:44 2375

ЭТО ВАЖНО

Люди Трампа в Кремле
Люди Трампа в Кремле обновлено 18:18
18:18 2941
В Бакинском метро ответили на обвинения о незаконных увольнениях
В Бакинском метро ответили на обвинения о незаконных увольнениях
17:39 866
Фидан поехал в Иран за союзом
Фидан поехал в Иран за союзом наша корреспонденция
16:18 1495
Никакой интриги, предсказуемый результат и тишина на улицах
Никакой интриги, предсказуемый результат и тишина на улицах наша корреспонденция; все еще актуально
13:32 2703
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
16:34 2055
Обыски в штаб-квартире ЕС: среди подозреваемых – Боррель
Обыски в штаб-квартире ЕС: среди подозреваемых – Боррель обновлено 17:31
17:31 4087
Сахиль Бабаев обещает: Азербайджан снизит зависимость от нефти и газа
Сахиль Бабаев обещает: Азербайджан снизит зависимость от нефти и газа
16:21 931
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом наша корреспонденция
15:25 2304
Кобахидзе о задержке азербайджанских фур
Кобахидзе о задержке азербайджанских фур
16:16 2994
Армения опубликовала документы по Карабаху
Армения опубликовала документы по Карабаху
15:46 3246
Милли Меджлис утвердил госбюджет. Дефицит – 3 миллиарда
Милли Меджлис утвердил госбюджет. Дефицит – 3 миллиарда
15:44 2375
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться