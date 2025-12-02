В НАТО обсудят передачу Украине средств ПВО

Предоставление Украине новых средств ПВО будет одной из главных тем встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе 3 декабря. Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в преддверии встречи.

«Министры обсудят усилия по предоставлению систем ПВО. Передача Украине средств ПВО и ракет-перехватчиков, используемых в этих системах, является важным приоритетом НАТО. Это также важная часть инициативы PURL (закупок европейскими странами вооружений США для Украины – ред.). Это будет обсуждаться и на двусторонней основе между странами НАТО и Украиной», - сказал Рютте.

Он подчеркнул, что главы МИД не ставят перед собой задачу «достичь соглашения [о новых поставках], а обдумать, что еще они могут сделать».