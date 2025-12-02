Сто миллионов евро Украине

USD 1.7000
Правительство Швеции объявило о предоставлении Украине нового пакета гражданской помощи на сумму более 1,1 млрд шведских крон (100 млн евро) для удовлетворения насущных потребностей в восстановлении и укреплении устойчивости страны. Об этом говорится в сообщении шведского правительства.

Помощь будет направлена на удовлетворение насущных потребностей перед и во время этой зимы, а также на укрепление Украины для будущих зим.

Новый пакет помощи будет направлен на удовлетворение насущных потребностей Украины, включая энергоснабжение, ремонт и восстановление поврежденной инфраструктуры, реформы и здравоохранение. Общая сумма пакета помощи составляет 1,112 млрд шведских крон.

«Правительство представляет новый пакет поддержки, который сосредотачивается на самых насущных потребностях этой зимой, а также на поддержке, укрепляющей устойчивость Украины в долгосрочной перспективе. Швеция продолжает делать все возможное, чтобы поддержать Украину», – заявил министр по вопросам развития сотрудничества и внешней торговли Бенджамин Дуса.

«Энергоснабжение является важной составляющей общей обороны. Вместе с международными партнерами мы сейчас увеличиваем поддержку энергоснабжения Украины. Это не только укрепляет устойчивость Украины, но и оборону всей Европы», – отметила министр энергетики и экономики Эбба Буш.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко накануне заявила о том, что Германия выделила дополнительные средства на укрепление инфраструктуры Украины этой зимой.

Литовский оператор системы электропередачи Litgrid ранее передал Украине очередной пакет поддержки, который укрепит электроснабжение страны и поможет восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру.

Люди Трампа в Кремле
Люди Трампа в Кремле обновлено 18:53
18:53 4848
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом наша корреспонденция; все еще актуально
15:25 2925
Путин пригрозил Украине
Путин пригрозил Украине обновлено 20:06
20:06 3835
Капитан сборной Азербайджана посвятила гол маме и расплакалась
Капитан сборной Азербайджана посвятила гол маме и расплакалась ВИДЕО
19:37 1054
Путин: Россия готова к войне с Европой...
Путин: Россия готова к войне с Европой... новость дополнена
19:41 1946
Мира не будет, война продолжается
Мира не будет, война продолжается главная тема; все еще актуально
13:54 5356
20 пунктов для мира в Украине
20 пунктов для мира в Украине обновлено 19:00
19:00 3259
Женская сборная Азербайджана по футболу стала победителем турнира ФИФА
Женская сборная Азербайджана по футболу стала победителем турнира ФИФА
18:58 801
В Бакинском метро ответили на обвинения о незаконных увольнениях
В Бакинском метро ответили на обвинения о незаконных увольнениях
17:39 2004
Фидан поехал в Иран за союзом
Фидан поехал в Иран за союзом наша корреспонденция
16:18 2177
Никакой интриги, предсказуемый результат и тишина на улицах
Никакой интриги, предсказуемый результат и тишина на улицах наша корреспонденция; все еще актуально
13:32 3112

