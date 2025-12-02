США неприятно удивили немецких генералов

США приостановили поставки части вооружений в Украину и оборвали один из прямых контактов с немецкими генералами, которые координировали помощь Киеву. Об этом рассказал генерал-лейтенант Бундесвера Кристиан Фройдинг в интервью американскому изданию The Atlantic.

Немецкий генерал, занимающий должность командующего сухопутными силами Вооруженных сил ФРГ, ранее возглавлял специальную рабочую группу по координации военной поддержки Украины при Министерстве обороны Германии. По его словам, администрация президента США Дональда Трампа даже не предупредила немецких партнеров о приостановке поставок отдельных видов вооружений для Украины.

Он отметил, что еще до недавнего времени мог круглосуточно обмениваться текстовыми сообщениями с представителями Пентагона, однако сейчас этот канал связи прекращен.

Генерал заявил, что теперь для получения информации ему приходится обращаться в посольство ФРГ в Вашингтоне, где, по его словам, работает человек, который пытается «найти хоть кого-то в Пентагоне».

Как сообщало агентство УНИАН, военная поддержка Украины со стороны Запада заметно уменьшилась. США, которые были крупнейшим донором помощи, не предоставили ничего с момента инаугурации президента Дональда Трампа.

А европейская помощь вооружением и боеприпасами существенно сократилась в текущем году. В частности, летом этого года обязательства Европы сократились на 57% по сравнению с первым полугодием, со средних 3,8 до 1,9 миллиарда евро в месяц. В общем ежемесячная военная помощь всех стран-доноров была примерно на 40% ниже уровня первых шести месяцев текущего года.