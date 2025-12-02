USD 1.7000
Али Керимли в одиночке
Али Керимли в одиночке

Путин: Россия готова к войне с Европой...

новость дополнена
19:41

Россия не собирается воевать с европейскими странами, но, если Европа начнет войну — Москва готова «прямо сейчас», заявил российский президент Владимир Путин.

По словам Путина, если Европа вдруг начнет войну с Россией, то быстро может произойти ситуация, когда Москве не с кем будет договариваться. Говоря об этом, российский президент заявил, что Москва действует в Украине «хирургическим способом», на что европейцам рассчитывать не стоит.

«Это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так, чтобы… ну, понятно, да? Это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать войну, и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться», — заявил российский президент.

По утверждению российского лидера, Европа якобы мешает администрации президента США Дональда Трампа достичь мира в Украине. Брюссель выдвигает «неприемлемые для России предложения к мирному плану», подчеркнул Путин. Европа пытается своими действиями заблокировать мирный процесс по Украине, заявил президент России. По его словам, об этом свидетельствуют в том числе изменения в «мирном плане» президента США Дональда Трампа, предложенные европейцами. При этом президент РФ отметил, что Россия не против возвращения европейцев за стол переговоров, если они будут учитывать «реалии на земле».

«Даже тогда, когда они пытаются якобы внести какие-то изменения в предложения Трампа, — мы же это отчетливо видим, — все эти изменения направлены только на одно: на то, чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс», — сказал Путин журналистам перед началом переговоров с американской делегацией.

«Если они хотят действительно вернуться на почву реальности, исходя из той ситуации, которая складывается на земле, пожалуйста», — добавил российский лидер.

По словам Путина, европейцев никто не отстранял (от переговоров), «они сами отстранились. Они же какое-то время… У нас с ними был тесный контакт, потом они раз — резко оборвали контакты с Россией. Это их инициатива». «Почему они это сделали? Потому что они взяли на вооружение тезис нанесения России стратегического поражения и живут до сих пор, судя по всему, в этих иллюзиях, хотя понимают головой, что это уже давно в прошлом, — они приняли желаемое за действительное в свое время. Но признаться в этом сами себе не могут и не хотят», — цитирует Путина Интерфакс.

Люди Трампа в Кремле
Люди Трампа в Кремле
18:53
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом
15:25
Путин пригрозил Украине
Путин пригрозил Украине
20:06
Капитан сборной Азербайджана посвятила гол маме и расплакалась
Капитан сборной Азербайджана посвятила гол маме и расплакалась
19:37
Путин: Россия готова к войне с Европой...
Путин: Россия готова к войне с Европой...
19:41
Мира не будет, война продолжается
Мира не будет, война продолжается
13:54
20 пунктов для мира в Украине
20 пунктов для мира в Украине
19:00
Женская сборная Азербайджана по футболу стала победителем турнира ФИФА
Женская сборная Азербайджана по футболу стала победителем турнира ФИФА
18:58
В Бакинском метро ответили на обвинения о незаконных увольнениях
В Бакинском метро ответили на обвинения о незаконных увольнениях
17:39
Фидан поехал в Иран за союзом
Фидан поехал в Иран за союзом
16:18
Никакой интриги, предсказуемый результат и тишина на улицах
Никакой интриги, предсказуемый результат и тишина на улицах
13:32

