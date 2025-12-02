Сербия ждет ответа от России

Власти Сербии примут решение по ситуации с «Нефтяной индустрией Сербии» (NIS) 15 января, если российская сторона к этому сроку не продаст контрольный пакет акций компании, находящейся под санкциями США. Об этом заявил 2 декабря президент Сербии Александар Вучич.

Выступая после заседания с членами правительства и руководством энергетических госкомпаний, Вучич отметил, что власти не получили ответа от США на запрос о приостановке санкций против NIS, вступивших в силу 9 октября.

«Мы говорим, что 15 января мы проводим черту (принимаем решение — ред.) в худшем случае, если они (российская сторона — ред.) до тех пор не подпишут договор с арабами, венграми, англичанами, американцами, с кем хотят, это их вопрос», — сказал сербский лидер.

Ранее Вучич неоднократно заявлял о необходимости найти решение, которое позволит сохранить энергетическую безопасность Сербии.

15 ноября министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что США потребовали выхода России из состава собственников компании NIS в качестве условия для снятия с нее санкций. По словам министра, сербские власти получили крайне жесткий сигнал из Вашингтона.