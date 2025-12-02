USD 1.7000
Капитан сборной Азербайджана посвятила гол маме и расплакалась

Эльмир Алиев, отдел спорта
19:37 1060

Капитан женской футбольной сборной Азербайджана Севиндж Джафарзаде забитый гол в ворота национальной команды Бангладеш посвятила своей матери.

Сегодня во втором матче турнира Трех наций ФИФА в столице Бангладеш Дакке Азербайджан играл с местной сборной.

На 19-й минуте Севиндж Джафарзаде ударом головой открыла счет. Свой гол она посвятила маме. На футболке, которую держала в руках Севиндж, было написано: «Мамы никогда не умирают. Ты всегда в моем сердце, мама». Капитан сборной Азербайджана расплакалась, не сумев сдержать эмоций.

Сборная Азербайджана обыграла Бангладеш со счетом 2:1 и стала победителем турнира ФИФА. Ранее азербайджанские футболистки одолели Малайзию (2:0).

