Капитан сборной Азербайджана посвятила гол маме и расплакалась

Сегодня во втором матче турнира Трех наций ФИФА в столице Бангладеш Дакке Азербайджан играл с местной сборной.

На 19-й минуте Севиндж Джафарзаде ударом головой открыла счет. Свой гол она посвятила маме. На футболке, которую держала в руках Севиндж, было написано: «Мамы никогда не умирают. Ты всегда в моем сердце, мама». Капитан сборной Азербайджана расплакалась, не сумев сдержать эмоций.