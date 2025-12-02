Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB

USD 1.7000
Банк ABB, регулярно выводящий на рынок Азербайджана передовые банковские решения, на этот раз предлагает своим клиентам совершенно новый формат сервиса. Теперь клиенты Банка ABB могут воспользоваться возможностями голосового управления операциями на основе искусственного интеллекта.

Виртуальные помощники AI-khan и AI-nur будут оперативно помогать клиентам по всем вопросам, связанным с продуктами и услугами Банка ABB, выполнять операции по голосовым командам и отвечать на возникающие вопросы. Данная новинка в настоящее время находится на этапе бета-тестирования.

10 000 предварительно зарегистрированных пользователей мобильного приложения ABB mobile уже могут пообщаться с AI-khan и AI-nur и протестировать первую функцию — перевод денежных средств по номеру телефона.

Номер мобильного телефона получателя должен быть сохранен в телефонной книге отправителя. Пользователь вслух называет имя и фамилию владельца нужного номера, после чего виртуальный помощник сразу инициирует и выполняет операцию.

Новая технология на базе искусственного интеллекта позволяет клиентам осуществлять банковские операции более удобно, быстро и интуитивно. При этом безопасность операций обеспечивается на самом высоком уровне.

На первоначальном этапе сервис охватывает переводы денежных средств и ответы на вопросы о Банке. В ближайшей перспективе новый AI-сервис будет распространен и на другие банковские операции, и с учетом обратной связи от клиентов будет постоянно совершенствоваться.

Подробную информацию о современных, удобных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте по адресу https://abb-bank.az/, в Информационном центре по номеру 937, а также на официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях.

Люди Трампа в Кремле
Люди Трампа в Кремле обновлено 18:53
18:53 4855
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом наша корреспонденция; все еще актуально
15:25 2926
Путин пригрозил Украине
Путин пригрозил Украине обновлено 20:06
20:06 3852
Капитан сборной Азербайджана посвятила гол маме и расплакалась
Капитан сборной Азербайджана посвятила гол маме и расплакалась ВИДЕО
19:37 1062
Путин: Россия готова к войне с Европой...
Путин: Россия готова к войне с Европой... новость дополнена
19:41 1953
Мира не будет, война продолжается
Мира не будет, война продолжается главная тема; все еще актуально
13:54 5356
20 пунктов для мира в Украине
20 пунктов для мира в Украине обновлено 19:00
19:00 3264
Женская сборная Азербайджана по футболу стала победителем турнира ФИФА
Женская сборная Азербайджана по футболу стала победителем турнира ФИФА
18:58 805
В Бакинском метро ответили на обвинения о незаконных увольнениях
В Бакинском метро ответили на обвинения о незаконных увольнениях
17:39 2009
Фидан поехал в Иран за союзом
Фидан поехал в Иран за союзом наша корреспонденция
16:18 2178
Никакой интриги, предсказуемый результат и тишина на улицах
Никакой интриги, предсказуемый результат и тишина на улицах наша корреспонденция; все еще актуально
13:32 3112

