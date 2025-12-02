В Израиле опасаются мести Ирана

Должностных лиц и ученых, работающих в израильской оборонной промышленности, теперь охраняют во время их поездок за границу. Об этом 2 декабря сообщает газета «Маарив».

Также усилена охрана должностных лиц Министерства обороны. В частности, недавно была усилена охрана генерального директора Минобороны Израиля генерал-майора запаса Амира Барама, который также путешествует по Израилю в сопровождении группы охранников.

Израиль понимает, что Иран попытается отомстить за нанесенный ему удар, в том числе за уничтожение ряда ученых, являвшихся носителями знаний в ядерной области, а также в области производства и запуска баллистических ракет.

Управление военной разведки и Оперативное управление осознали необходимость изменения концепции «личной безопасности» в Армии обороны Израиля, и было принято решение о преобразовании подразделения личной безопасности Генштаба в бригаду. Также было принято решение предоставить охрану ряду армейских офицеров, включая офицеров в звании бригадного генерала, а не только генералам Генштаба, пишет газета.

Однако оборонное ведомство Израиля понимает, что Иран не ограничивается ответными действиями против военнослужащих и попытается нанести ущерб высокопоставленным деятелям израильской оборонной промышленности, включая ученых и менеджеров таких компаний, как Aerospace Industries, Rafael, Elbit Systems, сотрудников Управления исследований и разработок вооружений и технологической инфраструктуры.

Высокопоставленный сотрудник одной из компаний в сфере безопасности сообщил, что за границей, даже в частных поездках, ему требовалась охрана, которая сопровождала его повсюду. Менеджер одной из компаний сообщил, что в Израиле ему требуется охрана, но за границей требования гораздо строже.

На этой неделе израильские СМИ сообщали, что Иран предпринял действия против высокопоставленного израильского ученого-ядерщика: неизвестный проник в его автомобиль, припаркованный рядом с домом ученого, и положил туда букет цветов вместе с письмом, подписанным иранской разведкой. Минобороны Израиля отказалось комментировать эту новость.

Напомним, в результате ударов Израиля по территории Ирана 13 июня этого года были ликвидированы девять ведущих иранских ученых-ядерщиков и экспертов. Как утверждала пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), все они занимались развитием иранской ядерной программы.