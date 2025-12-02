USD 1.7000
НАТО: Никакого повтора Минских соглашений

20:02 409

Генсек НАТО Марк Рютте заверил, что альянс тесно сотрудничает с США для достижения мирного соглашения по Украине, и назвал DW возможные гарантии безопасности для Киева.

Будущую поддержку Украины необходимо обеспечить таким образом, чтобы РФ на нее больше никогда не напала, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во вторник, 2 декабря, на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос корреспондентки DW о возможных гарантиях безопасности со стороны альянса для Киева.

Рютте призвал на нынешних мирных переговорах «не повторить ошибку, которую мы совершили с Минскими договоренностями, когда Россия решила через пару лет повторить попытку, начав в 2022 году свое неспровоцированное полномасштабное нападение».

Генсек НАТО пояснил, что пока идут переговоры, он предпочитает не комментировать то, что на них обсуждается, но напомнил о том, что эта дискуссия ведется уже несколько месяцев. «Одним из элементов этих обсуждений является «коалиция желающих» под руководством Франции и Великобритании, которая собирается для обсуждения того, как обеспечить долгосрочное прекращение огня или, что было бы еще лучше, полное мирное соглашение по Украине, как обеспечить поддержку Украины таким образом, чтобы Россия никогда больше на нее не напала». 

Он также напомнил, что в августе США пообещали участвовать в обеспечении гарантий безопасности, хотя до сих пор не уточнили публично, каких именно. По мнению Рютте, одной из главных гарантий безопасности для Украины должны стать ее собственные мощные вооруженные силы «как первый уровень обороны».

Что касается членства Украины в НАТО, которое одной из ключевых гарантий безопасности считает сам Киев, глава Североатлантического альянса напомнил о необратимости этого шага: «Вы видели итоги саммита НАТО в Вашингтоне, на котором было четко заявлено, что Украина находится на необратимом пути в альянс». Тем не менее, констатировал он, среди членов НАТО по-прежнему нет единодушия по поводу присоединения к ней Украины. «Это одна из причин, по которым, когда речь заходит о будущем мирном соглашении, мы обсуждаем, как, если не членством в НАТО, мы можем обеспечить, чтобы Украина была защищена сама по себе и с помощью других», - указал Рютте.

По его словам, альянс тесно координирует свои действия с американцами и «помогает, где может, как НАТО, чтобы это мирное соглашение было заключено». Изначального 28-пунктного мирного плана, по его словам, больше нет.

На 3 декабря в Брюсселе также запланировано заседание министров иностранных дел стран НАТО и Совета НАТО-Украина с участием главы МИД Украины Андрея Сибиги.

Люди Трампа в Кремле
Люди Трампа в Кремле обновлено 18:53
18:53 4857
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом наша корреспонденция; все еще актуально
15:25 2927
Путин пригрозил Украине
Путин пригрозил Украине обновлено 20:06
20:06 3858
Капитан сборной Азербайджана посвятила гол маме и расплакалась
Капитан сборной Азербайджана посвятила гол маме и расплакалась ВИДЕО
19:37 1066
Путин: Россия готова к войне с Европой...
Путин: Россия готова к войне с Европой... новость дополнена
19:41 1958
Мира не будет, война продолжается
Мира не будет, война продолжается главная тема; все еще актуально
13:54 5356
20 пунктов для мира в Украине
20 пунктов для мира в Украине обновлено 19:00
19:00 3269
Женская сборная Азербайджана по футболу стала победителем турнира ФИФА
Женская сборная Азербайджана по футболу стала победителем турнира ФИФА
18:58 806
В Бакинском метро ответили на обвинения о незаконных увольнениях
В Бакинском метро ответили на обвинения о незаконных увольнениях
17:39 2010
Фидан поехал в Иран за союзом
Фидан поехал в Иран за союзом наша корреспонденция
16:18 2178
Никакой интриги, предсказуемый результат и тишина на улицах
Никакой интриги, предсказуемый результат и тишина на улицах наша корреспонденция; все еще актуально
13:32 3112

