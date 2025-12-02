НАТО: Никакого повтора Минских соглашений

Будущую поддержку Украины необходимо обеспечить таким образом, чтобы РФ на нее больше никогда не напала, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во вторник, 2 декабря, на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос корреспондентки DW о возможных гарантиях безопасности со стороны альянса для Киева.

Рютте призвал на нынешних мирных переговорах «не повторить ошибку, которую мы совершили с Минскими договоренностями, когда Россия решила через пару лет повторить попытку, начав в 2022 году свое неспровоцированное полномасштабное нападение».

Генсек НАТО пояснил, что пока идут переговоры, он предпочитает не комментировать то, что на них обсуждается, но напомнил о том, что эта дискуссия ведется уже несколько месяцев. «Одним из элементов этих обсуждений является «коалиция желающих» под руководством Франции и Великобритании, которая собирается для обсуждения того, как обеспечить долгосрочное прекращение огня или, что было бы еще лучше, полное мирное соглашение по Украине, как обеспечить поддержку Украины таким образом, чтобы Россия никогда больше на нее не напала».

Он также напомнил, что в августе США пообещали участвовать в обеспечении гарантий безопасности, хотя до сих пор не уточнили публично, каких именно. По мнению Рютте, одной из главных гарантий безопасности для Украины должны стать ее собственные мощные вооруженные силы «как первый уровень обороны».

Что касается членства Украины в НАТО, которое одной из ключевых гарантий безопасности считает сам Киев, глава Североатлантического альянса напомнил о необратимости этого шага: «Вы видели итоги саммита НАТО в Вашингтоне, на котором было четко заявлено, что Украина находится на необратимом пути в альянс». Тем не менее, констатировал он, среди членов НАТО по-прежнему нет единодушия по поводу присоединения к ней Украины. «Это одна из причин, по которым, когда речь заходит о будущем мирном соглашении, мы обсуждаем, как, если не членством в НАТО, мы можем обеспечить, чтобы Украина была защищена сама по себе и с помощью других», - указал Рютте.

По его словам, альянс тесно координирует свои действия с американцами и «помогает, где может, как НАТО, чтобы это мирное соглашение было заключено». Изначального 28-пунктного мирного плана, по его словам, больше нет.

На 3 декабря в Брюсселе также запланировано заседание министров иностранных дел стран НАТО и Совета НАТО-Украина с участием главы МИД Украины Андрея Сибиги.