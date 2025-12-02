Армению призывают присоединиться к санкциям против России

Сегодня, 2 декабря, в Брюсселе прошло заседание Совета сотрудничества ЕС — Армения с участием главы МИД республики Арарата Мирзояна.

По его итогам на пресс-конференции глава дипломатической службы Европейского союза Кая Каллас обратилась к Еревану с призывом присоединиться к ограничительным мерам против России, сообщает ТАСС.

«Мировой порядок меняется, совпадение стратегических позиций с общей внешней политикой ЕС очень важно для партнеров ЕС, включая Армению, ее уровень согласованности сейчас составляет 37%», — заявила Каллас.

Она признала, что введенные против Москвы санкции являются «тяжелыми» для экономики стран Евросоюза, а последствия войны в Украине «для ЕС очень велики».

На текущий момент ЕС ввел против России 19 пакетов санкций — сейчас ведется работа над 20-м.