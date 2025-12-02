USD 1.7000
EUR 1.9735
RUB 2.1877
Подписаться на уведомления
Али Керимли в одиночке
Новость дня
Али Керимли в одиночке

Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг

наш комментарий
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
20:36 1742

Переговоры правительственных комиссий Азербайджана и Армении под руководством вице-премьеров Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна, состоявшиеся на прошлой неделе в Габале, подтвердили ранее достигнутую договоренность: демаркация условной границы двух стран будет начинаться с севера и продвигаться в южном направлении. Об этом сообщил председатель комитета по внешним связям парламента Армении Саргис Ханданян.

Примечательно, что ранее заседания правительственных комиссий неизменно проходили непосредственно на условной границе. Приглашение армянской делегации вглубь Азербайджана, в Габалу, стало важным символическим шагом, отражающим поступательное развитие мирного процесса на основе договоренностей, достигнутых 8 августа в Вашингтоне. Ранее стороны сформировали формат диалога между представителями гражданского общества. Также впервые за 33 года были сняты ограничения на транзит грузов из Азербайджана в Армению. Договоренность в Габале предусматривает, что следующее заседание комиссий по делимитации и демаркации состоится уже на территории Армении.

Приглашение армянской делегации вглубь Азербайджана, в Габалу, стало важным символическим шагом, отражающим поступательное развитие мирного процесса на основе договорённостей, достигнутых 8 августа в Вашингтоне

Ханданян уточнил, что принцип движения «с севера на юг», зафиксированный в январе этого года, остается неизменным: работы стартуют от точки пересечения границ Азербайджана, Армении и Грузии и будут продолжены по всей протяженности условной границы вплоть до Зангилана.

Однако после заключения 8 августа в Вашингтоне соглашения TRIPP об открытии Зангезурского коридора вопрос последовательности демаркации приобрел дополнительную актуальность. И поскольку строительство коммуникаций через Зангезурский коридор должно начаться уже в следующем году, первоочередного уточнения для проектирования инфраструктуры и размещения погранично-контрольных пунктов требуют именно южные участки условной границы. Учитывая это, комиссии Мустафаева–Григоряна уже проводили выездное заседание на юге, посетив возможные точки входа и выхода коридора со стороны Нахчывана и Зангилана.

Ханданян допустил, что в связи с началом строительства элементов коридора может возникнуть «практическая необходимость» в проведении делимитации и демаркации отдельных коротких участков вне общей последовательности.

Он подчеркнул, что подобные шаги станут частью параллельной рабочей программы, дополняющей основной процесс.

«Речь может идти о демаркации коротких фрагментов, чтобы избежать проблем при проектировании и строительстве», - отметил депутат.

Принцип движения «с севера на юг», зафиксированный в январе этого года, остается неизменным: работы стартуют от точки пересечения границ Азербайджана, Армении и Грузии и будут продолжены по всей протяженности условной границы вплоть до Зангилана

Ханданян воздержался от указания конкретных сроков начала работ на определенных участках, подтвердив лишь, что «практические действия уже ведутся». По его словам, помимо анализа карт и документов, необходимы натурные исследования и внесение уточнений в соответствии с рельефом и погодными условиями.

«В ближайшие месяцы работы будут продолжены максимально активно», - подчеркнул Ханданян.

Еще в середине ноября вице-премьер Армении Мгер Григорян также не исключал проведения «чрезвычайных мероприятий» по делимитации и демаркации в рамках подготовки к реализации проекта TRIPP. Он напомнил, что последняя совместная инспекционная поездка сторон на юге Азербайджана была напрямую связана с оценкой участков, которые могут потребовать внеочередной демаркации в связи с размещением инфраструктуры транспортного коридора.

Следует отметить, что администрация США активно подключена к обсуждению практических аспектов открытия Зангезурского коридора. На днях регион посетила делегация Госдепартамента США, параллельно продолжаются переговоры с американскими инвесторами, проявившими интерес к строительству в рамках проекта 43-километровой железной дороги по территории Армении.

Если необходимые договоренности будут достигнуты, то строительство может стартовать уже в начале следующего года и завершиться в течение двух лет. За этот период теоретически возможно завершить делимитацию и демаркацию всех участков условной армяно-азербайджанской границы на юге в точках возможного входа и выхода Зангезурского коридора.

В то же время общий процесс демаркации с севера на юг потребует значительно больше времени, а потому прогнозировать его завершение крайне сложно.

Читайте по теме

Армянские военные утверждают, что Азербайджану будут возвращены новые территории наш обзор
23 апреля 2025, 21:59 16633
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
22:01 324
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг наш комментарий
20:36 1743
Путин и Уиткофф начали переговоры в Кремле
Путин и Уиткофф начали переговоры в Кремле видео; обновлено 20:45
20:45 6365
Гульнара Бажкенова под домашним арестом. А Союз журналистов призывает к объективному расследованию
Гульнара Бажкенова под домашним арестом. А Союз журналистов призывает к объективному расследованию
21:11 1049
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
16:34 3716
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB для выполнения банковских операций с помощью голосового искусственного интеллекта
20:19 883
Почти весь Покровск у России
Почти весь Покровск у России заявил чиновник НАТО; обновлено 20:40
20:40 3573
Фидан поехал в Иран за союзом
Фидан поехал в Иран за союзом наша корреспонденция
16:18 2507
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом наша корреспонденция; все еще актуально
15:25 3307
Путин пригрозил Украине
Путин пригрозил Украине обновлено 20:06
20:06 6087
Капитан сборной Азербайджана посвятила гол маме и расплакалась
Капитан сборной Азербайджана посвятила гол маме и расплакалась ВИДЕО
19:37 2199

ЭТО ВАЖНО

Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
22:01 324
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг наш комментарий
20:36 1743
Путин и Уиткофф начали переговоры в Кремле
Путин и Уиткофф начали переговоры в Кремле видео; обновлено 20:45
20:45 6365
Гульнара Бажкенова под домашним арестом. А Союз журналистов призывает к объективному расследованию
Гульнара Бажкенова под домашним арестом. А Союз журналистов призывает к объективному расследованию
21:11 1049
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
16:34 3716
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB для выполнения банковских операций с помощью голосового искусственного интеллекта
20:19 883
Почти весь Покровск у России
Почти весь Покровск у России заявил чиновник НАТО; обновлено 20:40
20:40 3573
Фидан поехал в Иран за союзом
Фидан поехал в Иран за союзом наша корреспонденция
16:18 2507
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом наша корреспонденция; все еще актуально
15:25 3307
Путин пригрозил Украине
Путин пригрозил Украине обновлено 20:06
20:06 6087
Капитан сборной Азербайджана посвятила гол маме и расплакалась
Капитан сборной Азербайджана посвятила гол маме и расплакалась ВИДЕО
19:37 2199
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться