Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг

Переговоры правительственных комиссий Азербайджана и Армении под руководством вице-премьеров Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна, состоявшиеся на прошлой неделе в Габале, подтвердили ранее достигнутую договоренность: демаркация условной границы двух стран будет начинаться с севера и продвигаться в южном направлении. Об этом сообщил председатель комитета по внешним связям парламента Армении Саргис Ханданян. Примечательно, что ранее заседания правительственных комиссий неизменно проходили непосредственно на условной границе. Приглашение армянской делегации вглубь Азербайджана, в Габалу, стало важным символическим шагом, отражающим поступательное развитие мирного процесса на основе договоренностей, достигнутых 8 августа в Вашингтоне. Ранее стороны сформировали формат диалога между представителями гражданского общества. Также впервые за 33 года были сняты ограничения на транзит грузов из Азербайджана в Армению. Договоренность в Габале предусматривает, что следующее заседание комиссий по делимитации и демаркации состоится уже на территории Армении.

Ханданян уточнил, что принцип движения «с севера на юг», зафиксированный в январе этого года, остается неизменным: работы стартуют от точки пересечения границ Азербайджана, Армении и Грузии и будут продолжены по всей протяженности условной границы вплоть до Зангилана. Однако после заключения 8 августа в Вашингтоне соглашения TRIPP об открытии Зангезурского коридора вопрос последовательности демаркации приобрел дополнительную актуальность. И поскольку строительство коммуникаций через Зангезурский коридор должно начаться уже в следующем году, первоочередного уточнения для проектирования инфраструктуры и размещения погранично-контрольных пунктов требуют именно южные участки условной границы. Учитывая это, комиссии Мустафаева–Григоряна уже проводили выездное заседание на юге, посетив возможные точки входа и выхода коридора со стороны Нахчывана и Зангилана. Ханданян допустил, что в связи с началом строительства элементов коридора может возникнуть «практическая необходимость» в проведении делимитации и демаркации отдельных коротких участков вне общей последовательности. Он подчеркнул, что подобные шаги станут частью параллельной рабочей программы, дополняющей основной процесс. «Речь может идти о демаркации коротких фрагментов, чтобы избежать проблем при проектировании и строительстве», - отметил депутат.