Последний Умид SOCAR - Бабек

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) предложила своему стратегическому партнеру British Petroleum (BP) присоединиться к новому газоконденсатному проекту в азербайджанском секторе Каспия, в котором в Баку видят ресурс стратегического значения. По информации haqqin.az, полученной из двух независимых источников, речь идет о возможном партнерстве с британской компанией по блоку «Умид–Бабек»: месторождение «Умид» функционирует с 2010 года, тогда как «Бабек» остается перспективной структурой, требующей значительного объема капиталозатратных геологоразведочных работ.

Две структуры разделены массивным грязевым вулканом, при этом геология месторождения «Бабек» значительно сложнее. Блок расположен в 75 километрах от Баку, в акватории с глубинами от 60 до 600 метров, что усложняет операционные решения и увеличивает стоимость буровых программ. По предварительным оценкам SOCAR, суммарные балансовые запасы блока оцениваются следующим образом: «Умид» — 200-250 миллиардов кубометров газа и около 40 миллионов тонн конденсата, причем более половины составляет извлекаемая доля, а «Бабек» - порядка 400 миллиардов кубометров газа и 80 миллионов тонн конденсата. Таким образом, совокупный потенциал блока делает его одним из крупнейших газовых активов Азербайджана. Но для его полной разработки требуются масштабные инвестиции и доступ к современным технологиям. За 13 лет эксплуатации этого блока операционная компания UBOC (80 процентов в ней принадлежит SOCAR, 20 процентов - компании Nobel Upstream) добыла на «Умид» около 12 миллиардов кубометров газа и 2 миллиона тонн конденсата. На соседней же структуре «Бабек» последняя 3D-сейсморазведка проводилась 13 лет назад, и SOCAR планировала начать бурение первой поисково-разведочной скважины еще в этом году, однако проектная активность затянулась. Предполагалось, что глубина скважины составит около 6750 метров — одна из самых глубоких в азербайджанском секторе Каспийского моря, что делает проект технологически уникальным.

С учетом возможного, но пока не подтвержденного партнерства с компанией British Petroleum, SOCAR стремится ускорить монетизацию запасов блока «Умид–Бабек». Газ с «Умид» уже фигурирует в числе ресурсов, за счет которых Азербайджан рассчитывает нарастить с 2030 года экспорт при условии появления долгосрочных коммерческих заявок сроком не менее чем на 10 лет. В беседе с haqqin.az глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан отметил, что решение о возможном вхождении BP в проект может быть принято в 2026 году и будет зависеть от ряда факторов. Среди них Шабан выделил результаты бурения скважины U-01A на «Умид», планы по дальнейшему этапу ее разработки, финансовые модели проекта и горизонты возврата инвестиций. «Высокая окупаемость могла бы быть обеспечена долгосрочными контрактами на экспорт азербайджанского газа, однако их динамика пока остается неопределенной», - подчеркнул эксперт. С конца октября 2025 года самоподъемная плавучая буровая установка «Нептун» проводит бурение технологически сложной скважины U-01A на блоке «Умид», проектная глубина которой составляет около 7 тысяч метров. Работы планируется завершить к лету 2026 года. «Именно результаты бурения этой скважины станут ключевым индикатором для понимания дальнейшей стратегии освоения блока «Умид–Бабек», - считает Шабан. - Не исключено, что BP также ожидает эти результаты, прежде чем окончательно определиться со своим участием».