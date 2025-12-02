Последний Умид SOCAR - Бабек

USD 1.7000
наш комментарий
Ламия Исаева, собкор
20:51 1648

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) предложила своему стратегическому партнеру British Petroleum (BP) присоединиться к новому газоконденсатному проекту в азербайджанском секторе Каспия, в котором в Баку видят ресурс стратегического значения.

По информации haqqin.az, полученной из двух независимых источников, речь идет о возможном партнерстве с британской компанией по блоку «Умид–Бабек»: месторождение «Умид» функционирует с 2010 года, тогда как «Бабек» остается перспективной структурой, требующей значительного объема капиталозатратных геологоразведочных работ.

SOCAR предлагает ВР новые проекты

Две структуры разделены массивным грязевым вулканом, при этом геология месторождения «Бабек» значительно сложнее. Блок расположен в 75 километрах от Баку, в акватории с глубинами от 60 до 600 метров, что усложняет операционные решения и увеличивает стоимость буровых программ.

По предварительным оценкам SOCAR, суммарные балансовые запасы блока оцениваются следующим образом: «Умид» — 200-250 миллиардов кубометров газа и около 40 миллионов тонн конденсата, причем более половины составляет извлекаемая доля, а «Бабек» - порядка 400 миллиардов кубометров газа и 80 миллионов тонн конденсата. Таким образом, совокупный потенциал блока делает его одним из крупнейших газовых активов Азербайджана. Но для его полной разработки требуются масштабные инвестиции и доступ к современным технологиям.

За 13 лет эксплуатации этого блока операционная компания UBOC (80 процентов в ней принадлежит SOCAR, 20 процентов - компании Nobel Upstream) добыла на «Умид» около 12 миллиардов кубометров газа и 2 миллиона тонн конденсата. На соседней же структуре «Бабек» последняя 3D-сейсморазведка проводилась 13 лет назад, и SOCAR планировала начать бурение первой поисково-разведочной скважины еще в этом году, однако проектная активность затянулась. Предполагалось, что глубина скважины составит около 6750 метров — одна из самых глубоких в азербайджанском секторе Каспийского моря, что делает проект технологически уникальным.

За 13 лет эксплуатации этого блока операционная компания UBOC добыла на «Умид» около 12 миллиардов кубометров газа и 2 миллиона тонн конденсата. На соседней же структуре «Бабек» последняя 3D-сейсморазведка проводилась 13 лет назад

С учетом возможного, но пока не подтвержденного партнерства с компанией British Petroleum, SOCAR стремится ускорить монетизацию запасов блока «Умид–Бабек». Газ с «Умид» уже фигурирует в числе ресурсов, за счет которых Азербайджан рассчитывает нарастить с 2030 года экспорт при условии появления долгосрочных коммерческих заявок сроком не менее чем на 10 лет.

В беседе с haqqin.az глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан отметил, что решение о возможном вхождении BP в проект может быть принято в 2026 году и будет зависеть от ряда факторов. Среди них Шабан выделил результаты бурения скважины U-01A на «Умид», планы по дальнейшему этапу ее разработки, финансовые модели проекта и горизонты возврата инвестиций.

«Высокая окупаемость могла бы быть обеспечена долгосрочными контрактами на экспорт азербайджанского газа, однако их динамика пока остается неопределенной», - подчеркнул эксперт.

С конца октября 2025 года самоподъемная плавучая буровая установка «Нептун» проводит бурение технологически сложной скважины U-01A на блоке «Умид», проектная глубина которой составляет около 7 тысяч метров. Работы планируется завершить к лету 2026 года.

«Именно результаты бурения этой скважины станут ключевым индикатором для понимания дальнейшей стратегии освоения блока «Умид–Бабек», - считает Шабан. - Не исключено, что BP также ожидает эти результаты, прежде чем окончательно определиться со своим участием».

Именно результаты бурения технологически сложной скважины U-01A станут ключевым индикатором для понимания дальнейшей стратегии освоения блока «Умид–Бабек»

Следует напомнить, что BP является крупнейшим международным партнером SOCAR в Азербайджане и техническим оператором газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз» — крупнейшего в стране с запасами свыше 1,2 триллиона кубометров газа. К настоящему времени здесь уже добыто около 260 миллиардов кубометров газа и 52 миллиона тонн конденсата. В 2029–2030 годах планируется запуск третьей стадии разработки - Shah Deniz Compression, которая позволит поддерживать устойчивый поток экспорта.

Кроме того, BP руководит работой по извлечению глубоко залегающего газа с блока «Азери–Чираг–Гюнешли» (так называемый NAG), запуск которого ожидается в первой половине 2026 года, а также ведет работы на газоконденсатном блоке «Шафаг–Асиман».

В портфеле British Petroleum - проект «Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара» и крупная солнечная электростанция «Шафаг» в Джебраиле. Таким образом, круг проектов BP в Азербайджане остается одним из наиболее широких среди международных энергетических компаний.

Надо также учесть, что сотрудничество BP и SOCAR выходит за рамки Каспия: обсуждаются совместные проекты на Устюртском плато в Узбекистане и участие в разведке углеводородов в восточной части Средиземного моря.

Фактически масштаб партнерства SOCAR и BP можно считать довольно успешным, поскольку подобного объема совместных инициатив двух компаний нет ни в одном другом регионе мира. Однако волатильность мирового энергетического рынка, прогнозы о возможном снижении цен на нефть и газ, а также жесткая борьба за инвестиции в низкоуглеродные технологии неизбежно корректируют стратегические приоритеты партнеров. Именно эти макропараметры и станут ключевыми при принятии решения о дальнейшей судьбе проекта «Умид–Бабек».

Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB
