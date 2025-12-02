Последний Умид SOCAR - Бабек

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) предложила своему стратегическому партнеру British Petroleum (BP) присоединиться к новому газоконденсатному проекту в азербайджанском секторе Каспия, в котором в Баку видят ресурс стратегического значения.
По информации haqqin.az, полученной из двух независимых источников, речь идет о возможном партнерстве с британской компанией по блоку «Умид–Бабек»: месторождение «Умид» функционирует с 2010 года, тогда как «Бабек» остается перспективной структурой, требующей значительного объема капиталозатратных геологоразведочных работ.
Две структуры разделены массивным грязевым вулканом, при этом геология месторождения «Бабек» значительно сложнее. Блок расположен в 75 километрах от Баку, в акватории с глубинами от 60 до 600 метров, что усложняет операционные решения и увеличивает стоимость буровых программ.
По предварительным оценкам SOCAR, суммарные балансовые запасы блока оцениваются следующим образом: «Умид» — 200-250 миллиардов кубометров газа и около 40 миллионов тонн конденсата, причем более половины составляет извлекаемая доля, а «Бабек» - порядка 400 миллиардов кубометров газа и 80 миллионов тонн конденсата. Таким образом, совокупный потенциал блока делает его одним из крупнейших газовых активов Азербайджана. Но для его полной разработки требуются масштабные инвестиции и доступ к современным технологиям.
За 13 лет эксплуатации этого блока операционная компания UBOC (80 процентов в ней принадлежит SOCAR, 20 процентов - компании Nobel Upstream) добыла на «Умид» около 12 миллиардов кубометров газа и 2 миллиона тонн конденсата. На соседней же структуре «Бабек» последняя 3D-сейсморазведка проводилась 13 лет назад, и SOCAR планировала начать бурение первой поисково-разведочной скважины еще в этом году, однако проектная активность затянулась. Предполагалось, что глубина скважины составит около 6750 метров — одна из самых глубоких в азербайджанском секторе Каспийского моря, что делает проект технологически уникальным.
С учетом возможного, но пока не подтвержденного партнерства с компанией British Petroleum, SOCAR стремится ускорить монетизацию запасов блока «Умид–Бабек». Газ с «Умид» уже фигурирует в числе ресурсов, за счет которых Азербайджан рассчитывает нарастить с 2030 года экспорт при условии появления долгосрочных коммерческих заявок сроком не менее чем на 10 лет.
В беседе с haqqin.az глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан отметил, что решение о возможном вхождении BP в проект может быть принято в 2026 году и будет зависеть от ряда факторов. Среди них Шабан выделил результаты бурения скважины U-01A на «Умид», планы по дальнейшему этапу ее разработки, финансовые модели проекта и горизонты возврата инвестиций.
«Высокая окупаемость могла бы быть обеспечена долгосрочными контрактами на экспорт азербайджанского газа, однако их динамика пока остается неопределенной», - подчеркнул эксперт.
С конца октября 2025 года самоподъемная плавучая буровая установка «Нептун» проводит бурение технологически сложной скважины U-01A на блоке «Умид», проектная глубина которой составляет около 7 тысяч метров. Работы планируется завершить к лету 2026 года.
«Именно результаты бурения этой скважины станут ключевым индикатором для понимания дальнейшей стратегии освоения блока «Умид–Бабек», - считает Шабан. - Не исключено, что BP также ожидает эти результаты, прежде чем окончательно определиться со своим участием».
Следует напомнить, что BP является крупнейшим международным партнером SOCAR в Азербайджане и техническим оператором газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз» — крупнейшего в стране с запасами свыше 1,2 триллиона кубометров газа. К настоящему времени здесь уже добыто около 260 миллиардов кубометров газа и 52 миллиона тонн конденсата. В 2029–2030 годах планируется запуск третьей стадии разработки - Shah Deniz Compression, которая позволит поддерживать устойчивый поток экспорта.
Кроме того, BP руководит работой по извлечению глубоко залегающего газа с блока «Азери–Чираг–Гюнешли» (так называемый NAG), запуск которого ожидается в первой половине 2026 года, а также ведет работы на газоконденсатном блоке «Шафаг–Асиман».
В портфеле British Petroleum - проект «Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара» и крупная солнечная электростанция «Шафаг» в Джебраиле. Таким образом, круг проектов BP в Азербайджане остается одним из наиболее широких среди международных энергетических компаний.
Надо также учесть, что сотрудничество BP и SOCAR выходит за рамки Каспия: обсуждаются совместные проекты на Устюртском плато в Узбекистане и участие в разведке углеводородов в восточной части Средиземного моря.
Фактически масштаб партнерства SOCAR и BP можно считать довольно успешным, поскольку подобного объема совместных инициатив двух компаний нет ни в одном другом регионе мира. Однако волатильность мирового энергетического рынка, прогнозы о возможном снижении цен на нефть и газ, а также жесткая борьба за инвестиции в низкоуглеродные технологии неизбежно корректируют стратегические приоритеты партнеров. Именно эти макропараметры и станут ключевыми при принятии решения о дальнейшей судьбе проекта «Умид–Бабек».