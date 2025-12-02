Гульнара Бажкенова под домашним арестом. А Союз журналистов призывает к объективному расследованию

Главный редактор издания Orda.kz Гульнара Бажкенова помещена под домашний арест на два месяца. Такое решение вечером 1 декабря принял следственный судья, сообщил у себя в Facebook адвокат редакции Мурат Адам.

Накануне в полиции сообщили, что в отношении Бажкеновой возбуждены сразу несколько уголовных дел за распространение ложных сведений. Утром 1 декабря в редакции Orda.kz в Алматы, а также в квартире Бажкеновой прошли обыски.