Али Керимли в одиночке

Гульнара Бажкенова под домашним арестом. А Союз журналистов призывает к объективному расследованию

21:11 1051

Главный редактор издания Orda.kz Гульнара Бажкенова помещена под домашний арест на два месяца. Такое решение вечером 1 декабря принял следственный судья, сообщил у себя в Facebook адвокат редакции Мурат Адам.

Накануне в полиции сообщили, что в отношении Бажкеновой возбуждены сразу несколько уголовных дел за распространение ложных сведений. Утром 1 декабря в редакции Orda.kz в Алматы, а также в квартире Бажкеновой прошли обыски.

Международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз» выразил обеспокоенность информацией вокруг Orda.kz.

«Фонд «Әділ сөз» внимательно следит за развитием ситуации и обращает внимание на необходимость неукоснительного соблюдения УПК и процессуальных прав всех участников. Мы призываем обеспечить полную открытость следственных процедур, уважение прав журналистов и исключение любых действий, которые могут быть расценены как давление на свободу слова», - говорится в заявлении фонда.

Союз журналистов Казахстана призвал следствие рассмотреть уголовное дело Гульнары Бажкеновой объективно и беспристрастно.

«Союз журналистов призывает правоохранительные органы соблюдать законы страны и в первую очередь презумпцию невиновности... Журналистское сообщество обращается к органам следствия с просьбой рассмотреть дело Гульнары Бажкеновой всесторонне, объективно и беспристрастно», - говорится в заявлении союза. Союз также призывает коллег-журналистов ответственно относиться к подготовке и распространению информации: «Отдельные кейсы по распространению недостоверной информации бросают тень на все журналистское сообщество нашей страны».

Союз журналистов Казахстана - крупнейшее творческое объединение страны, которое насчитывает 6000 представителей журналистского сообщества.

