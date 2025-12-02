Нетаньяху выдвинул условие Сирии

USD 1.7000
Израиль по-прежнему считает возможным заключение соглашения с Сирией, но настаивает на том, чтобы Дамаск провел демилитаризацию приграничных районов на юге республики. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Мы ожидаем, что Сирия, конечно же, создаст демилитаризированную буферную зону от Дамаска до района [существующей на Голанах] буферной зоны, включая, конечно же, подступы к горе Хермон и ее вершину», - сказал премьер, слова которого приводит его канцелярия.

По версии Нетаньяху, контроль над рядом приграничных районов, где до смены власти в Дамаске в декабре 2024 года находились позиции сирийской армии, нужен Израилю из соображений безопасности. «Мы удерживаем эти территории для обеспечения безопасности граждан Израиля, и это обязывает нас. В добром духе и с пониманием этих принципов можно также достичь соглашения с сирийцами, но мы в любом случае будем стоять на своих принципах», - отметил он.

Это заявление Нетаньяху сделал во время поездки в больницу в пригороде Тель-Авива, где он навестил раненых израильских военных, пострадавших во время недавнего рейда на сирийской территории.

28 ноября израильская армия нанесла удары с воздуха и открыла артиллерийский огонь по сирийскому поселку Бейт-Джан. Отмечалось, что на его территорию проник израильский военный патруль, произошли стычки между ним и местным населением. По данным телеканала Syria TV, удары привели к гибели более 20 человек. Израильская армия, со своей стороны, отметила, что ее действия носили ответный характер, поскольку перед этим ее подразделение подверглось атаке со стороны группировки, связанной с движением ХАМАС.

