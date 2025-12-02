USD 1.7000
EUR 1.9735
RUB 2.1877
Подписаться на уведомления
Али Керимли в одиночке
Новость дня
Али Керимли в одиночке

Дело Набиева: прокурор зачитал обвинительное заключение

Инара Рафикгызы
21:29 434

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) против Намика Набиева, обвиняемого в финансировании терроризма.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Нигяр Имановой прокурор зачитал обвинительное заключение.

Согласно заключению, Намик Набиев в разное время, начиная с 2022 года, перевел 28 479 долларов США на банковские карты на имена разных лиц в Сирии, в результате чего эти деньги получали члены террористического «Исламского государства» для приобретения ими оружия или других средств, используемых в целях терроризма.

В своих показаниях Набиев заявил, что занимался «благотворительностью»: «Я создал группу в WhatsApp и делился там сообщениями для сбора пожертвований. Деньги присылали, я их доставлял по назначению».

Судебный процесс продолжится 23 декабря.

Отметим, что задержанному СГБ Намику Набиеву предъявлены обвинения по статьям 167-3.1 (хранение религиозно-экстремистских материалов) и 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджана. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 14 лет.

Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
22:01 329
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг наш комментарий
20:36 1752
Путин и Уиткофф начали переговоры в Кремле
Путин и Уиткофф начали переговоры в Кремле видео; обновлено 20:45
20:45 6370
Гульнара Бажкенова под домашним арестом. А Союз журналистов призывает к объективному расследованию
Гульнара Бажкенова под домашним арестом. А Союз журналистов призывает к объективному расследованию
21:11 1054
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
16:34 3718
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB для выполнения банковских операций с помощью голосового искусственного интеллекта
20:19 885
Почти весь Покровск у России
Почти весь Покровск у России заявил чиновник НАТО; обновлено 20:40
20:40 3576
Фидан поехал в Иран за союзом
Фидан поехал в Иран за союзом наша корреспонденция
16:18 2508
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом наша корреспонденция; все еще актуально
15:25 3309
Путин пригрозил Украине
Путин пригрозил Украине обновлено 20:06
20:06 6092
Капитан сборной Азербайджана посвятила гол маме и расплакалась
Капитан сборной Азербайджана посвятила гол маме и расплакалась ВИДЕО
19:37 2202

ЭТО ВАЖНО

Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
22:01 329
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг наш комментарий
20:36 1752
Путин и Уиткофф начали переговоры в Кремле
Путин и Уиткофф начали переговоры в Кремле видео; обновлено 20:45
20:45 6370
Гульнара Бажкенова под домашним арестом. А Союз журналистов призывает к объективному расследованию
Гульнара Бажкенова под домашним арестом. А Союз журналистов призывает к объективному расследованию
21:11 1054
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
16:34 3718
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB для выполнения банковских операций с помощью голосового искусственного интеллекта
20:19 885
Почти весь Покровск у России
Почти весь Покровск у России заявил чиновник НАТО; обновлено 20:40
20:40 3576
Фидан поехал в Иран за союзом
Фидан поехал в Иран за союзом наша корреспонденция
16:18 2508
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом наша корреспонденция; все еще актуально
15:25 3309
Путин пригрозил Украине
Путин пригрозил Украине обновлено 20:06
20:06 6092
Капитан сборной Азербайджана посвятила гол маме и расплакалась
Капитан сборной Азербайджана посвятила гол маме и расплакалась ВИДЕО
19:37 2202
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться