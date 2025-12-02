Дело Набиева: прокурор зачитал обвинительное заключение

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) против Намика Набиева, обвиняемого в финансировании терроризма.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Нигяр Имановой прокурор зачитал обвинительное заключение.

Согласно заключению, Намик Набиев в разное время, начиная с 2022 года, перевел 28 479 долларов США на банковские карты на имена разных лиц в Сирии, в результате чего эти деньги получали члены террористического «Исламского государства» для приобретения ими оружия или других средств, используемых в целях терроризма.

В своих показаниях Набиев заявил, что занимался «благотворительностью»: «Я создал группу в WhatsApp и делился там сообщениями для сбора пожертвований. Деньги присылали, я их доставлял по назначению».

Судебный процесс продолжится 23 декабря.

Отметим, что задержанному СГБ Намику Набиеву предъявлены обвинения по статьям 167-3.1 (хранение религиозно-экстремистских материалов) и 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджана. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 14 лет.