В Украине отреагировали: Мы тут ни при чем

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил о непричастности Украины к инциденту с российским танкером в Черном море, сообщает Интерфакс-Украина.

«Украина не имеет никакого отношения к этому инциденту, и мы официально опровергаем любые подобные обвинения, выдвинутые российской пропагандой. Кроме того, якобы маршрут из России в Грузию через СЭЗ Турции не имеет смысла и намекает на то, что Россия, возможно, все это инсценировала», - заявил спикер украинского МИД.

Ранее в Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции заявили, что танкер «Мидволга 2», который шел из России в Грузию с грузом подсолнечного масла, сообщил о нападении в Черном море, в 80 милях от турецкого побережья.

ТАСС со ссылкой на Российское агентство морского и речного транспорта сообщило, что атаку на российское судно совершил беспилотный летательный аппарат.