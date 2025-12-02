USD 1.7000
В Украине отреагировали: Мы тут ни при чем

21:44 777

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил о непричастности Украины к инциденту с российским танкером в Черном море, сообщает Интерфакс-Украина.

«Украина не имеет никакого отношения к этому инциденту, и мы официально опровергаем любые подобные обвинения, выдвинутые российской пропагандой. Кроме того, якобы маршрут из России в Грузию через СЭЗ Турции не имеет смысла и намекает на то, что Россия, возможно, все это инсценировала», - заявил спикер украинского МИД.

Ранее в Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции заявили, что танкер «Мидволга 2», который шел из России в Грузию с грузом подсолнечного масла, сообщил о нападении в Черном море, в 80 милях от турецкого побережья.

ТАСС со ссылкой на Российское агентство морского и речного транспорта сообщило, что атаку на российское судно совершил беспилотный летательный аппарат.

Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
22:01 330
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг наш комментарий
20:36 1753
Путин и Уиткофф начали переговоры в Кремле
Путин и Уиткофф начали переговоры в Кремле видео; обновлено 20:45
20:45 6372
Гульнара Бажкенова под домашним арестом. А Союз журналистов призывает к объективному расследованию
Гульнара Бажкенова под домашним арестом. А Союз журналистов призывает к объективному расследованию
21:11 1055
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
16:34 3718
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB для выполнения банковских операций с помощью голосового искусственного интеллекта
20:19 885
Почти весь Покровск у России
Почти весь Покровск у России заявил чиновник НАТО; обновлено 20:40
20:40 3577
Фидан поехал в Иран за союзом
Фидан поехал в Иран за союзом наша корреспонденция
16:18 2508
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом наша корреспонденция; все еще актуально
15:25 3309
Путин пригрозил Украине
Путин пригрозил Украине обновлено 20:06
20:06 6094
Капитан сборной Азербайджана посвятила гол маме и расплакалась
Капитан сборной Азербайджана посвятила гол маме и расплакалась ВИДЕО
19:37 2203

