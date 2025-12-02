Рим продолжит снабжать Киев оружием

Уточняется, что указ будет обсуждаться на предварительном заседании правительства 3 декабря, однако дата, когда будет дано окончательное одобрение решения, пока не определена, говорится в опубликованном правительственном документе.

Также в планируемом указе не прописан срок нового разрешения на поставку, однако все одобренные на данный момент документы разрешали передачу оружия в течение одного года без дополнительного одобрения парламентом каждого нового пакета помощи.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поддерживала Киев с момента вступления в должность в конце 2022 года, однако в последнее время в ее правительственной коалиции обострились разногласия по поводу предоставления военной помощи Украине.

Так, заместитель председателя Совета министров Италии Маттео Сальвини заявил, что помощь Украине не положит конец украинскому конфликту и может усилить коррупцию, имея в виду коррупционный скандал, разразившийся в последнее время в Украине.

Ранее, 20 октября, агентство Bloomberg сообщило, что итальянская сторона изменила свою позицию по вопросу покупки американского оружия для Украины и выразила готовность участвовать в инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Кроме того, сообщается, что итальянская сторона уже участвовала в разработке около десяти пакетов помощи Украине, а также поставляла Киеву системы противовоздушной обороны, в частности SAMP/T.