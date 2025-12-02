Рим продолжит снабжать Киев оружием

USD 1.7000
Правительство Италии намерено одобрить парламентский указ, который позволит стране продолжить поставки вооружений Украине. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Уточняется, что указ будет обсуждаться на предварительном заседании правительства 3 декабря, однако дата, когда будет дано окончательное одобрение решения, пока не определена, говорится в опубликованном правительственном документе.

Также в планируемом указе не прописан срок нового разрешения на поставку, однако все одобренные на данный момент документы разрешали передачу оружия в течение одного года без дополнительного одобрения парламентом каждого нового пакета помощи.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поддерживала Киев с момента вступления в должность в конце 2022 года, однако в последнее время в ее правительственной коалиции обострились разногласия по поводу предоставления военной помощи Украине.

Так, заместитель председателя Совета министров Италии Маттео Сальвини заявил, что помощь Украине не положит конец украинскому конфликту и может усилить коррупцию, имея в виду коррупционный скандал, разразившийся в последнее время в Украине.

Ранее, 20 октября, агентство Bloomberg сообщило, что итальянская сторона изменила свою позицию по вопросу покупки американского оружия для Украины и выразила готовность участвовать в инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Кроме того, сообщается, что итальянская сторона уже участвовала в разработке около десяти пакетов помощи Украине, а также поставляла Киеву системы противовоздушной обороны, в частности SAMP/T.

