Али Керимли в одиночке
Новость дня
Али Керимли в одиночке

Надежды Трампа

21:56 311

Войну в Украине непросто разрешить, США пытаются добиться этого, заявил американский президент Дональд Трамп на заседании правительства.

«Мы пытаемся решить эту проблему... Мы завершили восемь войн, но мы завершим еще одну. Я так думаю, я на это надеюсь... Наши люди сейчас находятся в России, чтобы выяснить, можно ли ее решить. Поверьте, ситуация непростая. Какой бардак! Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом», — сказал Трамп.

Также американский лидер заявил, что Соединенные Штаты больше не вовлечены финансово в российско-украинскую войну.

2 декабря в Москву прилетели спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Менее чем час назад они встретились в Кремле с российским президентом Владимиром Путиным. В этой встрече также участвуют помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
22:01 331
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг наш комментарий
20:36 1754
Путин и Уиткофф начали переговоры в Кремле
Путин и Уиткофф начали переговоры в Кремле видео; обновлено 20:45
20:45 6372
Гульнара Бажкенова под домашним арестом. А Союз журналистов призывает к объективному расследованию
Гульнара Бажкенова под домашним арестом. А Союз журналистов призывает к объективному расследованию
21:11 1057
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
16:34 3719
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB для выполнения банковских операций с помощью голосового искусственного интеллекта
20:19 885
Почти весь Покровск у России
Почти весь Покровск у России заявил чиновник НАТО; обновлено 20:40
20:40 3578
Фидан поехал в Иран за союзом
Фидан поехал в Иран за союзом наша корреспонденция
16:18 2508
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом наша корреспонденция; все еще актуально
15:25 3309
Путин пригрозил Украине
Путин пригрозил Украине обновлено 20:06
20:06 6096
Капитан сборной Азербайджана посвятила гол маме и расплакалась
Капитан сборной Азербайджана посвятила гол маме и расплакалась ВИДЕО
19:37 2204

