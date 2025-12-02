Надежды Трампа

«Мы пытаемся решить эту проблему... Мы завершили восемь войн, но мы завершим еще одну. Я так думаю, я на это надеюсь... Наши люди сейчас находятся в России, чтобы выяснить, можно ли ее решить. Поверьте, ситуация непростая. Какой бардак! Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом», — сказал Трамп.

Также американский лидер заявил, что Соединенные Штаты больше не вовлечены финансово в российско-украинскую войну.

2 декабря в Москву прилетели спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Менее чем час назад они встретились в Кремле с российским президентом Владимиром Путиным. В этой встрече также участвуют помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.