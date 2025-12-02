Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана

«Зиря» на своем поле принимал «Нефтчи». Все решил гол бразильца Мартинса Жуниора в дополнительное время. Он отличился на 116-й минуте.

Сегодня состоялись первые два матча 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.

На стадии 1/8 финала раунд состоит из одного матча. Таким образом, «Нефтчи», неудачно выступающий в чемпионате страны, вылетел и из Кубка страны.

Ранее клуб со скандалом уволил главного тренера Самира Абасова. Сейчас команду на матчи выводит Сенан Гурбанов. В Премьер-лиге «Нефтчи» после 13 туров занимает 7-е место, отставая на 9 очков от 3-го места, гарантированно дающего право сыграть в еврокубках.

«Зиря» в четвертьфинале встретится с победителем пары «Дифаи» - «Сумгаит».