Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана

Сегодня состоялись первые два матча 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.
«Зиря» на своем поле принимал «Нефтчи». Все решил гол бразильца Мартинса Жуниора в дополнительное время. Он отличился на 116-й минуте.
На стадии 1/8 финала раунд состоит из одного матча. Таким образом, «Нефтчи», неудачно выступающий в чемпионате страны, вылетел и из Кубка страны.
Ранее клуб со скандалом уволил главного тренера Самира Абасова. Сейчас команду на матчи выводит Сенан Гурбанов. В Премьер-лиге «Нефтчи» после 13 туров занимает 7-е место, отставая на 9 очков от 3-го места, гарантированно дающего право сыграть в еврокубках.
«Зиря» в четвертьфинале встретится с победителем пары «Дифаи» - «Сумгаит».
В другом матче дня выступающий в Первой лиге «Шахдаг-Гусар» проиграл со счетом 1:2 «Туран-Товузу», который в 1/4 финала встретится с сильнейшим в противостоянии «Араз-Нахчыван» - «Кяпяз».
Завтра состоятся матчи: «Шамахы» - «Баку Спортинг» (время начала - 14:00), «Имишли» - «Сабах» (14:00), «Карабах» - «Карван-Евлах» (19:00).
4 декабря сыграют: «Габала» - «Шафа» (15:00), «Араз-Нахчыван» - «Кяпяз» (19:00), «Дифаи» - «Сумгаит» (19:00).