102 года тюрьмы за мошенничество с известными футболистами

2 декабря 2025, 22:20 1194

В Турции бывшая сотрудница банка Седжиль Эрзан, обвиняемая в организации масштабной финансовой аферы с участием известных турецких футболистов, приговорена к 102 годам и четырем месяцам тюрьмы, передают турецкие СМИ.

Суд также назначил ей судебный штраф в размере 767 тыс. турецких лир (около 18 тыс. долларов).

По версии следствия, Эрзан предлагала инвесторам «особые фонды» с высокой доходностью и обманула 41 человека, среди них знаменитые футболисты Арда Туран, Фернандо Муслера, Эмре Белёзоглу, Сельчук Инан и тренер Фатих Терим.

Двухлетний судебный процесс завершился вынесением отдельных приговоров по эпизодам в отношении каждого из потерпевших. Во время слушаний Эрзан отрицала свою вину, утверждая, что никакого фонда не создавала, действовала под давлением, деньги не присваивала и никого не намеревалась обманывать. Она просила снисхождения, заявляя о стремлении к справедливому суду и беспокойстве о своей пожилой матери.

Соучастники, включая бывших топ-менеджеров Deniz Bank Хакана Атеша и Мехмета Айдогду, были оправданы.

По данным следствия, Эрзан привлекла около 44 млн долларов, обещая инвесторам высокие проценты от некоего «секретного фонда». На суде свидетели утверждали, что отдельные вкладчики действительно получали частичные выплаты, однако вернуть первоначальные суммы или обещанную прибыль банк не смог.

Прокуратура изначально требовала для Эрзан более 200 лет тюрьмы — по статьям о крупном мошенничестве и подделке официальных документов. Она содержится под стражей с апреля 2023 года.

