Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана»

После того как 1 декабря 2025 года была официально распущена Минская группа ОБСЕ и все ее вспомогательные структуры, премьер-министр Армении Никол Пашинян, выполняя публично данное обещание, опубликовал архивные документы, отражающие историю карабахских переговоров. Впервые в открытом доступе оказались рабочие материалы, подготовленные в разные годы сопредседателями ОБСЕ, а также переписка руководства Армении, предназначенная для международных посредников.

Особый интерес вызывает письмо, которое в 2016 году, вскоре после завершения 4-дневной апрельской войны, тогдашний президент Армении Серж Саргсян адресовал президенту РФ Владимиру Путину. Уточним, что это письмо было отправлено после двух раундов переговоров президентов Азербайджана и Армении – сначала в Вене при участии сопредседателей Минской группы, а затем в Санкт-Петербурге при посредничестве России. Именно по итогам петербургской встречи глава МИД России Сергей Лавров представил обновленный план урегулирования. Реакция Саргсяна на этот план легла в основу письма, направленного Владимиру Путину. В своем обращении армянский президент утверждает, что до этого момента логика переговоров оставалась «сбалансированной» и позволяла одновременно снижать риски в системе безопасности и обсуждать с Азербайджаном политические аспекты конфликта. Однако, по его словам, последний вариант диалога по факту отражал уже азербайджанскую формулу «сначала территории - потом все остальные вопросы». В письме Саргсян прямым текстом признает, что апрельские бои 2016 года нарушили существовавший военный баланс и армянская сторона теперь не способна компенсировать возросшее военное преимущество Азербайджана. Этот дисбаланс, по оценке президента Армении, создает риск возобновления крупных военных действий, которое в Баку может быть расценено как благоприятный момент для дальнейшего продвижения.

Саргсян также сообщает Путину, что после встреч в Вене и Санкт-Петербурге появились робкие надежды на стабилизацию ситуации, однако «твердая позиция» Азербайджана, его отказ от создания международного механизма расследования нарушений и категорическое неприятие референдума по статусу Карабаха ставят под сомнение саму возможность достижения политического и территориального компромисса. Особенно «обеспокоило» Саргсяна заявление президента Ильхама Алиева после встречи в Санкт-Петербурге, в котором лидер Азербайджана четко заявил об условиях, в соответствии с которыми вначале Армения должна освободить пять оккупированных районов Азербайджана, затем еще два, и только после выполнения территориальной части можно приступить к обсуждению других вопросов. В письме Саргсян фактически признает, что Алиев ни на шаг не отклоняется от национальных интересов Азербайджана, тогда как армянская сторона подвергается значимому стратегическому давлению. Далее следуют выдержки из письма: «В представленных идеях, - пишет Саргсян Путину, - в ответ на серьезные, реально осязаемые шаги армянских сторон, от Баку не ожидается никаких встречных уступок. Для нас это означало бы существенное свертывание «зоны безопасности» Нагорного Карабаха и значительное удлинение самой короткой и укрепленной линии соприкосновения, что привело бы к еще большему нарушению уже подорванного баланса вооружений». В этом же письме Саргсян настаивает, что армянская сторона не может вернуть территории Азербайджана без «твердых гарантий промежуточного и окончательного статуса Карабаха», поскольку заявления посредников не обеспечивают Еревану достаточного уровня безопасности. Саргсян предупреждает президента РФ, что после возвращения районов Азербайджан неизбежно усилит политическое и военное давление, и именно поэтому Баку категорически отвергает идею референдума, указывая на положения собственной Конституции о территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Далее Саргсян перечисляет «критически важные условия», без которых, по его мнению, обсуждать «план Лаврова» невозможно: - участие карабахского сепаратистского режима на всех этапах переговоров; - референдум как единственный механизм определения окончательного статуса Карабаха; - сохранение Кельбаджарского и Лачинского районов под армянским контролем вплоть до проведения референдума; - уточнение промежуточного статуса Карабаха; - демилитаризация освобождаемых районов. Но даже при выполнении всех этих условий, как признает Саргсян, армянское общество и население Карабаха нужно будет еще долго готовить к принятию такого плана, иначе он будет отвергнут изнутри. Письмо проливает свет на ключевой момент: апрельская война 2016 года принципиально изменила переговорную архитектуру. Успехи азербайджанской армии, выразившиеся во взятии Леле-Тепе и освобождении ряда стратегических высот, продемонстрировали уже не столько нарушение баланса, сколько необратимость этого процесса. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ были вынуждены учитывать новые реалии, в рамках которых Азербайджан доказал, что способен вернуть свои земли военным путем.

Ранее сопредседатели Минской группы настаивали, чтобы Азербайджан согласился на референдум по Карабаху с заранее оговоренным сроком — на пять, десять или пятнадцать лет. Но президент Алиев неизменно отвергал такие предложения, заявляя, что на территории Азербайджана не может возникнуть второе армянское государство, а переговоры возможны только в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Бои в апреле 2016 года фактически подтвердили позицию президента Алиева силой оружия. Россия, предлагая «план Лаврова», учитывала именно новый баланс сил в регионе. А потому отказ Саргсяна принять его был дипломатической ошибкой, последствия которой имели стратегический характер - в условиях, когда у Армении еще оставались ресурсы для торга, она упустила возможность договориться. Письмо Саргсяна пронизано надеждой армянской стороны на то, что Россия вернется к прежней «симметричной» модели переговоров, поддерживая, как и прежде, армянские требования. Однако эта эпоха уже завершалась: Азербайджан, восстановив преимущество на поле боя, конвертировал его в дипломатической плоскости.