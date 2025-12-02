USD 1.7000
EUR 1.9735
RUB 2.1877
Подписаться на уведомления
Али Керимли в одиночке
Новость дня
Али Керимли в одиночке

Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана»

рассказывают армянские архивы
Отдел информации
2 декабря 2025, 22:28 2501

После того как 1 декабря 2025 года была официально распущена Минская группа ОБСЕ и все ее вспомогательные структуры, премьер-министр Армении Никол Пашинян, выполняя публично данное обещание, опубликовал архивные документы, отражающие историю карабахских переговоров.

Впервые в открытом доступе оказались рабочие материалы, подготовленные в разные годы сопредседателями ОБСЕ, а также переписка руководства Армении, предназначенная для международных посредников.

Пашинян сдержал слово

Особый интерес вызывает письмо, которое в 2016 году, вскоре после завершения 4-дневной апрельской войны, тогдашний президент Армении Серж Саргсян адресовал президенту РФ Владимиру Путину. Уточним, что это письмо было отправлено после двух раундов переговоров президентов Азербайджана и Армении – сначала в Вене при участии сопредседателей Минской группы, а затем в Санкт-Петербурге при посредничестве России. Именно по итогам петербургской встречи глава МИД России Сергей Лавров представил обновленный план урегулирования. Реакция Саргсяна на этот план легла в основу письма, направленного Владимиру Путину.

В своем обращении армянский президент утверждает, что до этого момента логика переговоров оставалась «сбалансированной» и позволяла одновременно снижать риски в системе безопасности и обсуждать с Азербайджаном политические аспекты конфликта. Однако, по его словам, последний вариант диалога по факту отражал уже азербайджанскую формулу «сначала территории - потом все остальные вопросы».

В письме Саргсян прямым текстом признает, что апрельские бои 2016 года нарушили существовавший военный баланс и армянская сторона теперь не способна компенсировать возросшее военное преимущество Азербайджана. Этот дисбаланс, по оценке президента Армении, создает риск возобновления крупных военных действий, которое в Баку может быть расценено как благоприятный момент для дальнейшего продвижения.

В письме Саргсян фактически признает, что Алиев ни на шаг не отклоняется от национальных интересов Азербайджана, тогда как армянская сторона подвергается значимому стратегическому давлению

Саргсян также сообщает Путину, что после встреч в Вене и Санкт-Петербурге появились робкие надежды на стабилизацию ситуации, однако «твердая позиция» Азербайджана, его отказ от создания международного механизма расследования нарушений и категорическое неприятие референдума по статусу Карабаха ставят под сомнение саму возможность достижения политического и территориального компромисса.

Особенно «обеспокоило» Саргсяна заявление президента Ильхама Алиева после встречи в Санкт-Петербурге, в котором лидер Азербайджана четко заявил об условиях, в соответствии с которыми вначале Армения должна освободить пять оккупированных районов Азербайджана, затем еще два, и только после выполнения территориальной части можно приступить к обсуждению других вопросов.

В письме Саргсян фактически признает, что Алиев ни на шаг не отклоняется от национальных интересов Азербайджана, тогда как армянская сторона подвергается значимому стратегическому давлению.

Далее следуют выдержки из письма:

«В представленных идеях, - пишет Саргсян Путину, - в ответ на серьезные, реально осязаемые шаги армянских сторон, от Баку не ожидается никаких встречных уступок. Для нас это означало бы существенное свертывание «зоны безопасности» Нагорного Карабаха и значительное удлинение самой короткой и укрепленной линии соприкосновения, что привело бы к еще большему нарушению уже подорванного баланса вооружений».

В этом же письме Саргсян настаивает, что армянская сторона не может вернуть территории Азербайджана без «твердых гарантий промежуточного и окончательного статуса Карабаха», поскольку заявления посредников не обеспечивают Еревану достаточного уровня безопасности. Саргсян предупреждает президента РФ, что после возвращения районов Азербайджан неизбежно усилит политическое и военное давление, и именно поэтому Баку категорически отвергает идею референдума, указывая на положения собственной Конституции о территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Особенно «обеспокоило» Саргсяна заявление президента Ильхама Алиева после встречи в Санкт-Петербурге, в котором лидер Азербайджана четко заявил об условиях, в соответствии с которыми вначале Армения должна освободить пять оккупированных районов Азербайджана, затем еще два, и только после выполнения территориальной части можно приступить к обсуждению других вопросов

Далее Саргсян перечисляет «критически важные условия», без которых, по его мнению, обсуждать «план Лаврова» невозможно:

- участие карабахского сепаратистского режима на всех этапах переговоров;

- референдум как единственный механизм определения окончательного статуса Карабаха;

- сохранение Кельбаджарского и Лачинского районов под армянским контролем вплоть до проведения референдума;

- уточнение промежуточного статуса Карабаха;

- демилитаризация освобождаемых районов.

Но даже при выполнении всех этих условий, как признает Саргсян, армянское общество и население Карабаха нужно будет еще долго готовить к принятию такого плана, иначе он будет отвергнут изнутри.

Письмо проливает свет на ключевой момент: апрельская война 2016 года принципиально изменила переговорную архитектуру. Успехи азербайджанской армии, выразившиеся во взятии Леле-Тепе и освобождении ряда стратегических высот, продемонстрировали уже не столько нарушение баланса, сколько необратимость этого процесса. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ были вынуждены учитывать новые реалии, в рамках которых Азербайджан доказал, что способен вернуть свои земли военным путем.

В письме Саргсян прямым текстом признает, что апрельские бои 2016 года нарушили существовавший военный баланс и армянская сторона теперь не способна компенсировать возросшее военное преимущество Азербайджана

Ранее сопредседатели Минской группы настаивали, чтобы Азербайджан согласился на референдум по Карабаху с заранее оговоренным сроком — на пять, десять или пятнадцать лет. Но президент Алиев неизменно отвергал такие предложения, заявляя, что на территории Азербайджана не может возникнуть второе армянское государство, а переговоры возможны только в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Бои в апреле 2016 года фактически подтвердили позицию президента Алиева силой оружия.

Россия, предлагая «план Лаврова», учитывала именно новый баланс сил в регионе. А потому отказ Саргсяна принять его был дипломатической ошибкой, последствия которой имели стратегический характер - в условиях, когда у Армении еще оставались ресурсы для торга, она упустила возможность договориться.

Письмо Саргсяна пронизано надеждой армянской стороны на то, что Россия вернется к прежней «симметричной» модели переговоров, поддерживая, как и прежде, армянские требования. Однако эта эпоха уже завершалась: Азербайджан, восстановив преимущество на поле боя, конвертировал его в дипломатической плоскости.

Отказавшись от плана Лаврова, Саргсян допустил роковую ошибку, предопределившую дальнейшую судьбу Армении

Публикация документов премьер-министром Пашиняном подтверждает, что отказ Саргсяна от «плана Лаврова» не просто сорвал достижение территориального компромисса, но предопределил дальнейшее развитие событий. Армения потеряла шанс закрепить за собой хотя бы часть желаемых условий, после чего оказалась перед лицом реальности, завершившейся в итоге полным освобождением оккупированных территорий Азербайджана.

Вот так роковая дипломатическая ошибка президента Армении, совершённая в 2016 году, стала исторической развилкой, последствия которой мы наблюдаем сегодня.

Читайте по теме

Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву? полный текст интервью
26 мая 2025, 14:42 29248
Элин Сулейманов с лордом Алтоном перенеслись на 1800 лет назад… главное на этот час
5 мая 2025, 16:03 10189
Мира не будет, война продолжается главная тема; все еще актуально
2 декабря 2025, 13:54 5639
Переговоры Путина и Уиткоффа все еще идут
Переговоры Путина и Уиткоффа все еще идут видео; обновлено 23:55
2 декабря 2025, 23:55 7318
В НАТО ответили на грозные заявления Путина
В НАТО ответили на грозные заявления Путина обновлено 23:20
2 декабря 2025, 23:20 5200
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном
2 декабря 2025, 21:13 3019
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB для выполнения банковских операций с помощью голосового искусственного интеллекта
2 декабря 2025, 20:19 1272
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
2 декабря 2025, 22:01 1010
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг наш комментарий
2 декабря 2025, 20:36 2700
Гульнара Бажкенова под домашним арестом. А Союз журналистов призывает к объективному расследованию
Гульнара Бажкенова под домашним арестом. А Союз журналистов призывает к объективному расследованию
2 декабря 2025, 21:11 1934
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
2 декабря 2025, 16:34 4071
Почти весь Покровск у России
Почти весь Покровск у России заявил чиновник НАТО; обновлено 20:40
2 декабря 2025, 20:40 4219
Фидан поехал в Иран за союзом
Фидан поехал в Иран за союзом наша корреспонденция
2 декабря 2025, 16:18 2727
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом наша корреспонденция; все еще актуально
2 декабря 2025, 15:25 3533

ЭТО ВАЖНО

Переговоры Путина и Уиткоффа все еще идут
Переговоры Путина и Уиткоффа все еще идут видео; обновлено 23:55
2 декабря 2025, 23:55 7318
В НАТО ответили на грозные заявления Путина
В НАТО ответили на грозные заявления Путина обновлено 23:20
2 декабря 2025, 23:20 5200
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном
2 декабря 2025, 21:13 3019
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB для выполнения банковских операций с помощью голосового искусственного интеллекта
2 декабря 2025, 20:19 1272
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
2 декабря 2025, 22:01 1010
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг наш комментарий
2 декабря 2025, 20:36 2700
Гульнара Бажкенова под домашним арестом. А Союз журналистов призывает к объективному расследованию
Гульнара Бажкенова под домашним арестом. А Союз журналистов призывает к объективному расследованию
2 декабря 2025, 21:11 1934
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
2 декабря 2025, 16:34 4071
Почти весь Покровск у России
Почти весь Покровск у России заявил чиновник НАТО; обновлено 20:40
2 декабря 2025, 20:40 4219
Фидан поехал в Иран за союзом
Фидан поехал в Иран за союзом наша корреспонденция
2 декабря 2025, 16:18 2727
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом наша корреспонденция; все еще актуально
2 декабря 2025, 15:25 3533
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться