В Киеве считают: Путин не планирует заканчивать войну

2 декабря 2025, 22:32 774

Последние заявления президента РФ Владимира Путина «не свидетельствуют о том, что он хочет закончить войну», считает министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает «Европейская правда».

«Вчера он (Путин) заявил, что готов воевать всю зиму. Сегодня он угрожает морским портам и свободе судоходства», – заявил глава МИД Украины.

Сибига сказал, что Украина поддерживает мирные усилия США и работала с ними и европейскими партнерами над усилиями по достижению справедливого мира в этой войне.

«Теперь пришло время заставить источник войны в Москве положить ей конец», – добавил украинский министр.

Ранее высокопоставленный чиновник НАТО, который общался с журналистами на условиях анонимности перед началом министерской встречи Альянса, заявил, что разведданные, имеющиеся в распоряжении Североатлантического альянса, не свидетельствуют о готовности президента РФ к мирному соглашению. В НАТО подчеркивают, что не участвуют в переговорах, а также всячески поддерживают мирные усилия, которые прилагает действующая американская администрация.

«Я не вижу никаких признаков того, что Путин серьезно относится к мирному процессу или всерьез заинтересован в том, чтобы пойти хоть на какие-то уступки, которые привели бы к миру в Украине», – заявил, в частности, высокопоставленный чиновник НАТО, добавив: «Я очень хочу ошибаться».

