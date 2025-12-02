Если мира в Украине не будет…

Украину ждет тактическое поражение, но стратегическая победа. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на форуме «Восстановление Украины: качественные институты и экономическая безопасность», сообщает УНИАН.

«Тактическая, потому что в моменте будет неприятно. Очень трудно смириться с реальностью. Нас ждет очень-очень тяжелое время, когда нам наконец придется признать очень-очень тяжелую правду», - пояснил свое мнение Кулеба.

В то же время, подчеркнул он, тактическое поражение - это не конец.

«Это признание того, что сегодня Украина еще не имеет достаточно сил, чтобы остановить Россию там, где нам нужно. Но мы уже достаточно сильны, чтобы не позволить себя уничтожить», - отметил бывший министр.

По его мнению, если не будет заключено соглашение о мире, то война продлится еще много лет, а линия фронта постепенно будет двигаться в украинскую сторону.

«Если не будет сейчас достигнута договоренность о соглашении, которое всем не понравится, тогда будет много лет война. Будет так, как есть, и еще хуже. Потому что россияне не остановятся, у них есть ресурсы, и мы не остановимся, потому что у нас есть ресурсы. Но линия фронта ежегодно будет двигаться, двигаться и двигаться», - сказал Кулеба.