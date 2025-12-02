Папа советует Трампу «выбрать другой путь»

Папа Римский Лев XIV заявил, что США следует «выбрать другой путь», а не предпринимать военных действий для решения проблем, связанных с Венесуэлой.

«Кажется, что существует вероятность, что будут некоторые действия, даже операция по вторжению на территорию Венесуэлы. Я по-настоящему верю, что лучше выбрать путь диалога и, возможно, давления, в том числе экономического», - сказал понтифик, слова которого приводят западные СМИ.

По его словам, стоит «выбрать другой путь для изменения (ситуации), если это то, чего хотят в США».

Ранее СМИ не раз сообщали, что Вашингтон проводит кампанию давления на Венесуэлу с целью добиться отставки президента Николаса Мадуро. США сосредоточили в Карибском море вблизи Венесуэлы группировку из 11 боевых кораблей.