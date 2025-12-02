USD 1.7000
Али Керимли в одиночке
Али Керимли в одиночке

Папа советует Трампу «выбрать другой путь»

2 декабря 2025, 22:43

Папа Римский Лев XIV заявил, что США следует «выбрать другой путь», а не предпринимать военных действий для решения проблем, связанных с Венесуэлой.

«Кажется, что существует вероятность, что будут некоторые действия, даже операция по вторжению на территорию Венесуэлы. Я по-настоящему верю, что лучше выбрать путь диалога и, возможно, давления, в том числе экономического», - сказал понтифик, слова которого приводят западные СМИ.

По его словам, стоит «выбрать другой путь для изменения (ситуации), если это то, чего хотят в США».

Ранее СМИ не раз сообщали, что Вашингтон проводит кампанию давления на Венесуэлу с целью добиться отставки президента Николаса Мадуро. США сосредоточили в Карибском море вблизи Венесуэлы группировку из 11 боевых кораблей.

Переговоры Путина и Уиткоффа все еще идут
Переговоры Путина и Уиткоффа все еще идут
2 декабря 2025, 23:55
В НАТО ответили на грозные заявления Путина
В НАТО ответили на грозные заявления Путина
2 декабря 2025, 23:20
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
2 декабря 2025, 21:13
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB
2 декабря 2025, 20:19
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
2 декабря 2025, 22:01
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг
2 декабря 2025, 20:36
Гульнара Бажкенова под домашним арестом. А Союз журналистов призывает к объективному расследованию
Гульнара Бажкенова под домашним арестом. А Союз журналистов призывает к объективному расследованию
2 декабря 2025, 21:11
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
2 декабря 2025, 16:34
Почти весь Покровск у России
Почти весь Покровск у России
2 декабря 2025, 20:40
Фидан поехал в Иран за союзом
Фидан поехал в Иран за союзом
2 декабря 2025, 16:18
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом
2 декабря 2025, 15:25

