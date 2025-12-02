Нидерланды сворачивают центры для украинских беженцев

Правительство Нидерландов собирается закрыть центры для размещения украинских беженцев в ближайшее время. Об этом сообщает газета Dutch News (DN) со ссылкой на министра по вопросам миграции и убежища страны Мону Кайзер.

«Мы планируем закрыть эти центры как можно скорее, поскольку программа приема украинских беженцев в ЕС завершится в 2027 году», — говорится в ее заявлении.

Отмечается, что в настоящее время около 75% граждан Украины находятся в этих центрах в Нидерландах. Амстердам намерен предоставить 135 тыс. украинцев трехлетний вид на жительство, однако они будут обязаны самостоятельно искать жилье. Агентства, помогающие беженцам, предупреждают, что возможностей для всех не хватит.

Ранее, 28 ноября, сообщалось, что Нидерланды планируют обязать украинских беженцев оплачивать аренду жилья и взносы за медицинское страхование. Государство планирует также предложить с марта 2027 года особый статус для украинцев, что должно способствовать их возвращению на родину.