USD 1.7000
EUR 1.9735
RUB 2.1877
Подписаться на уведомления
Али Керимли в одиночке
Новость дня
Али Керимли в одиночке

Нидерланды сворачивают центры для украинских беженцев

2 декабря 2025, 22:57 672

Правительство Нидерландов собирается закрыть центры для размещения украинских беженцев в ближайшее время. Об этом сообщает газета Dutch News (DN) со ссылкой на министра по вопросам миграции и убежища страны Мону Кайзер.

«Мы планируем закрыть эти центры как можно скорее, поскольку программа приема украинских беженцев в ЕС завершится в 2027 году», — говорится в ее заявлении.

Отмечается, что в настоящее время около 75% граждан Украины находятся в этих центрах в Нидерландах. Амстердам намерен предоставить 135 тыс. украинцев трехлетний вид на жительство, однако они будут обязаны самостоятельно искать жилье. Агентства, помогающие беженцам, предупреждают, что возможностей для всех не хватит.

Ранее, 28 ноября, сообщалось, что Нидерланды планируют обязать украинских беженцев оплачивать аренду жилья и взносы за медицинское страхование. Государство планирует также предложить с марта 2027 года особый статус для украинцев, что должно способствовать их возвращению на родину.

Переговоры Путина и Уиткоффа все еще идут
Переговоры Путина и Уиткоффа все еще идут видео; обновлено 23:55
2 декабря 2025, 23:55 7326
В НАТО ответили на грозные заявления Путина
В НАТО ответили на грозные заявления Путина обновлено 23:20
2 декабря 2025, 23:20 5212
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном
2 декабря 2025, 21:13 3021
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB для выполнения банковских операций с помощью голосового искусственного интеллекта
2 декабря 2025, 20:19 1275
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
2 декабря 2025, 22:01 1012
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг наш комментарий
2 декабря 2025, 20:36 2700
Гульнара Бажкенова под домашним арестом. А Союз журналистов призывает к объективному расследованию
Гульнара Бажкенова под домашним арестом. А Союз журналистов призывает к объективному расследованию
2 декабря 2025, 21:11 1936
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
2 декабря 2025, 16:34 4071
Почти весь Покровск у России
Почти весь Покровск у России заявил чиновник НАТО; обновлено 20:40
2 декабря 2025, 20:40 4221
Фидан поехал в Иран за союзом
Фидан поехал в Иран за союзом наша корреспонденция
2 декабря 2025, 16:18 2727
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом наша корреспонденция; все еще актуально
2 декабря 2025, 15:25 3533

ЭТО ВАЖНО

Переговоры Путина и Уиткоффа все еще идут
Переговоры Путина и Уиткоффа все еще идут видео; обновлено 23:55
2 декабря 2025, 23:55 7326
В НАТО ответили на грозные заявления Путина
В НАТО ответили на грозные заявления Путина обновлено 23:20
2 декабря 2025, 23:20 5212
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном
2 декабря 2025, 21:13 3021
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB для выполнения банковских операций с помощью голосового искусственного интеллекта
2 декабря 2025, 20:19 1275
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
2 декабря 2025, 22:01 1012
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг наш комментарий
2 декабря 2025, 20:36 2700
Гульнара Бажкенова под домашним арестом. А Союз журналистов призывает к объективному расследованию
Гульнара Бажкенова под домашним арестом. А Союз журналистов призывает к объективному расследованию
2 декабря 2025, 21:11 1936
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
2 декабря 2025, 16:34 4071
Почти весь Покровск у России
Почти весь Покровск у России заявил чиновник НАТО; обновлено 20:40
2 декабря 2025, 20:40 4221
Фидан поехал в Иран за союзом
Фидан поехал в Иран за союзом наша корреспонденция
2 декабря 2025, 16:18 2727
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом наша корреспонденция; все еще актуально
2 декабря 2025, 15:25 3533
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться