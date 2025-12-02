Мертвых тюленей выбросило на берег Каспия

В Дагестане, на берегу Каспийского моря, нашли более 320 погибших тюленей. Мертвые животные находились на побережье между устьем реки Сулак и рекой Терек, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

«От устья реки Сулак до Терека были обнаружены туши мертвых тюленей в количестве 322», - сказал собеседник, отметив, что число обнаруженных мертвых животных может увеличиться.

Ранее в Telegram-канале Минприроды Дагестана сообщалось, что в министерство начала поступать информация о гибели тюленей. В министерстве отметили, что специалисты начали выездное обследование береговой линии.

При этом в ведомстве добавили, что гибель каспийского тюленя ежегодно отмечается в период миграции млекопитающих. Основной причиной такого явления ученые рассматривают удушение животных при прохождении через зоны выбросов со дна моря природного газа, связанных с сейсмической активностью.

Каспийский тюлень или каспийская нерпа - единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международным союзом охраны природы ему был присвоен статус находящегося под угрозой исчезновения.