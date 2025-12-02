Трамп хочет по Нобелевской премии за каждую войну

Президент США Дональд Трамп считает, что заслуживает Нобелевскую премию мира за каждый урегулированный им конфликт. Об этом он заявил на заседании правительства, пишет РИА Новости.

«Говорят, что «если он когда-нибудь закончит войну России и Украины, то получит Нобелевскую премию». А как насчет остальных восьми войн, Индии и Пакистана?» — задался вопросом президент США.

Трамп добавил, что «должен получать премию за каждую разрешенную войну», однако не хочет, чтобы выносились подобные решения. По словам американского лидера, он не хочет быть жадным.

10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корине Мачадо за «неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

Ранее в США рассказали, что Нобелевская премия и статус человека года все еще важны для Трампа.