Азербайджан и Иран обсудили двусторонние вопросы

Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде провел встречи с замглавы иранского МИД Вахидом Джалалзаде, генеральным директором Протокольного управления ведомства Али Акбаром Назери и генеральным директором Управления Евразии Манучехром Муради. Об этом сообщается в соцсетях азербайджанской дипмиссии.