Азербайджан и Иран обсудили двусторонние вопросы

Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде провел встречи с замглавы иранского МИД Вахидом Джалалзаде, генеральным директором Протокольного управления ведомства Али Акбаром Назери и генеральным директором Управления Евразии Манучехром Муради. Об этом сообщается в соцсетях азербайджанской дипмиссии.
На встречах посол представил иранским дипломатам нового генерального консула Азербайджана в Тебризе Талеха Зохрабова.
Стороны провели обмен мнениями по вопросам двусторонней повестки, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
На встрече с генеральным директором Протокольного управления МИД Ирана Али Акбаром Назери генконсул Талех Зохрабов вручил ему консульский патент.