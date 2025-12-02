«Герой СВО» убил сослуживца и таксиста: он их принял за украинцев

В России Второй Западный окружной военный суд приговорил российского военнослужащего Владимира Парфирьева к 19 годам исправительной колонии строгого режима. В марте он убил сослуживца и таксиста, передает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-релиз.

Осужденный утверждал, что принял их за украинских военнослужащих, «взявших его в плен».

По данным суда, в момент убийства Парфирьев был пьян. «Также он предпринял попытку убить очевидца этого двойного убийства и угнал автомобиль», — говорится в заявлении.

Парфирьева признали виновным по статьям об убийстве двух и более человек, покушении на убийство с целью скрыть другое преступление и неправомерном завладении автомобилем.