USD 1.7000
EUR 1.9735
RUB 2.1877
Подписаться на уведомления
Али Керимли в одиночке
Новость дня
Али Керимли в одиночке

«Герой СВО» убил сослуживца и таксиста: он их принял за украинцев

2 декабря 2025, 23:43 496

В России Второй Западный окружной военный суд приговорил российского военнослужащего Владимира Парфирьева к 19 годам исправительной колонии строгого режима. В марте он убил сослуживца и таксиста, передает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-релиз.

Осужденный утверждал, что принял их за украинских военнослужащих, «взявших его в плен».

По данным суда, в момент убийства Парфирьев был пьян. «Также он предпринял попытку убить очевидца этого двойного убийства и угнал автомобиль», — говорится в заявлении.

Парфирьева признали виновным по статьям об убийстве двух и более человек, покушении на убийство с целью скрыть другое преступление и неправомерном завладении автомобилем.

Переговоры Путина и Уиткоффа все еще идут
Переговоры Путина и Уиткоффа все еще идут видео; обновлено 23:55
2 декабря 2025, 23:55 7334
В НАТО ответили на грозные заявления Путина
В НАТО ответили на грозные заявления Путина обновлено 23:20
2 декабря 2025, 23:20 5221
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном
2 декабря 2025, 21:13 3026
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB для выполнения банковских операций с помощью голосового искусственного интеллекта
2 декабря 2025, 20:19 1277
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
2 декабря 2025, 22:01 1015
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг наш комментарий
2 декабря 2025, 20:36 2705
Гульнара Бажкенова под домашним арестом. А Союз журналистов призывает к объективному расследованию
Гульнара Бажкенова под домашним арестом. А Союз журналистов призывает к объективному расследованию
2 декабря 2025, 21:11 1939
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
2 декабря 2025, 16:34 4071
Почти весь Покровск у России
Почти весь Покровск у России заявил чиновник НАТО; обновлено 20:40
2 декабря 2025, 20:40 4225
Фидан поехал в Иран за союзом
Фидан поехал в Иран за союзом наша корреспонденция
2 декабря 2025, 16:18 2730
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом наша корреспонденция; все еще актуально
2 декабря 2025, 15:25 3535

ЭТО ВАЖНО

Переговоры Путина и Уиткоффа все еще идут
Переговоры Путина и Уиткоффа все еще идут видео; обновлено 23:55
2 декабря 2025, 23:55 7334
В НАТО ответили на грозные заявления Путина
В НАТО ответили на грозные заявления Путина обновлено 23:20
2 декабря 2025, 23:20 5221
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном
2 декабря 2025, 21:13 3026
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB для выполнения банковских операций с помощью голосового искусственного интеллекта
2 декабря 2025, 20:19 1277
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
2 декабря 2025, 22:01 1015
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг наш комментарий
2 декабря 2025, 20:36 2705
Гульнара Бажкенова под домашним арестом. А Союз журналистов призывает к объективному расследованию
Гульнара Бажкенова под домашним арестом. А Союз журналистов призывает к объективному расследованию
2 декабря 2025, 21:11 1939
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
2 декабря 2025, 16:34 4071
Почти весь Покровск у России
Почти весь Покровск у России заявил чиновник НАТО; обновлено 20:40
2 декабря 2025, 20:40 4225
Фидан поехал в Иран за союзом
Фидан поехал в Иран за союзом наша корреспонденция
2 декабря 2025, 16:18 2730
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом наша корреспонденция; все еще актуально
2 декабря 2025, 15:25 3535
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться