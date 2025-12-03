Только Трамп, и больше никто

«Он [президент США Дональд Трамп] — единственный лидер в мире, который может помочь прекратить войну, и именно поэтому, пока мы сейчас с вами говорим, Стив Уиткофф находится в Москве и пытается найти способ закончить эту войну», — сказал госсекретарь.

Прекратить войну в Украине возможно только при американском посредничестве, заявил госсекретарь США Марко Рубио во время заседания правительства в Белом доме.

В Кремле проходят переговоры президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. Также на переговорах присутствует зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Встреча в Кремле проходит после переговоров США с украинской делегацией во Флориде. Как сообщал Axios, Уиткофф прилетел в Москву, чтобы представить российской стороне обновленную версию «мирного плана» США.

Тем временем The Times отмечает, что Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф стали ведущими переговорщиками с Россией и фактически «отодвинули на второй план» госсекретаря Марко Рубио. Как отмечает издание, Рубио считается более благосклонно относящимся к Украине и помог доработать «мирный план» США. Госсекретарь участвовал в переговорах в Женеве с украинской делегацией 23 ноября. Рубио не поехал в Москву 2 декабря, отмечается в публикации.

44-летний Кушнер — муж дочери Трампа Иванки — «похоже, играет все более активную роль» в дипломатических усилиях США, несмотря на то что не занимает никакой должности в Белом доме, указывается в статье. Во время первого срока Трампа он был его старшим советником. Уиткофф уже неоднократно участвовал в переговорах с Россией по Украине, он посещал Москву в этом году несколько раз и встречался с Путиным.