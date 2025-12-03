USD 1.7000
EUR 1.9735
RUB 2.1877
Подписаться на уведомления
Али Керимли в одиночке
Новость дня
Али Керимли в одиночке

Только Трамп, и больше никто

заявил Рубио
00:10 796

Прекратить войну в Украине возможно только при американском посредничестве, заявил госсекретарь США Марко Рубио во время заседания правительства в Белом доме.

«Он [президент США Дональд Трамп] — единственный лидер в мире, который может помочь прекратить войну, и именно поэтому, пока мы сейчас с вами говорим, Стив Уиткофф находится в Москве и пытается найти способ закончить эту войну», — сказал госсекретарь.

В Кремле проходят переговоры президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. Также на переговорах присутствует зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Встреча в Кремле проходит после переговоров США с украинской делегацией во Флориде. Как сообщал Axios, Уиткофф прилетел в Москву, чтобы представить российской стороне обновленную версию «мирного плана» США.

Тем временем The Times отмечает, что Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф стали ведущими переговорщиками с Россией и фактически «отодвинули на второй план» госсекретаря Марко Рубио. Как отмечает издание, Рубио считается более благосклонно относящимся к Украине и помог доработать «мирный план» США. Госсекретарь участвовал в переговорах в Женеве с украинской делегацией 23 ноября. Рубио не поехал в Москву 2 декабря, отмечается в публикации.

44-летний Кушнер — муж дочери Трампа Иванки — «похоже, играет все более активную роль» в дипломатических усилиях США, несмотря на то что не занимает никакой должности в Белом доме, указывается в статье. Во время первого срока Трампа он был его старшим советником. Уиткофф уже неоднократно участвовал в переговорах с Россией по Украине, он посещал Москву в этом году несколько раз и встречался с Путиным.

Спустя почти пять часов завершились переговоры Путина и Уиткоффа
Спустя почти пять часов завершились переговоры Путина и Уиткоффа видео; обновлено 01:35
01:35 8563
В НАТО ответили на грозные заявления Путина
В НАТО ответили на грозные заявления Путина обновлено 23:20
2 декабря 2025, 23:20 6762
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном
2 декабря 2025, 21:13 3713
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB для выполнения банковских операций с помощью голосового искусственного интеллекта
2 декабря 2025, 20:19 1416
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
2 декабря 2025, 22:01 1305
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг наш комментарий
2 декабря 2025, 20:36 3095
Гульнара Бажкенова под домашним арестом. А Союз журналистов призывает к объективному расследованию
Гульнара Бажкенова под домашним арестом. А Союз журналистов призывает к объективному расследованию
2 декабря 2025, 21:11 2310
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
2 декабря 2025, 16:34 4252
Почти весь Покровск у России
Почти весь Покровск у России заявил чиновник НАТО; обновлено 20:40
2 декабря 2025, 20:40 4504
Фидан поехал в Иран за союзом
Фидан поехал в Иран за союзом наша корреспонденция
2 декабря 2025, 16:18 2861
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом наша корреспонденция; все еще актуально
2 декабря 2025, 15:25 3703

ЭТО ВАЖНО

Спустя почти пять часов завершились переговоры Путина и Уиткоффа
Спустя почти пять часов завершились переговоры Путина и Уиткоффа видео; обновлено 01:35
01:35 8563
В НАТО ответили на грозные заявления Путина
В НАТО ответили на грозные заявления Путина обновлено 23:20
2 декабря 2025, 23:20 6762
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном
2 декабря 2025, 21:13 3713
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB для выполнения банковских операций с помощью голосового искусственного интеллекта
2 декабря 2025, 20:19 1416
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
2 декабря 2025, 22:01 1305
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг наш комментарий
2 декабря 2025, 20:36 3095
Гульнара Бажкенова под домашним арестом. А Союз журналистов призывает к объективному расследованию
Гульнара Бажкенова под домашним арестом. А Союз журналистов призывает к объективному расследованию
2 декабря 2025, 21:11 2310
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
2 декабря 2025, 16:34 4252
Почти весь Покровск у России
Почти весь Покровск у России заявил чиновник НАТО; обновлено 20:40
2 декабря 2025, 20:40 4504
Фидан поехал в Иран за союзом
Фидан поехал в Иран за союзом наша корреспонденция
2 декабря 2025, 16:18 2861
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом наша корреспонденция; все еще актуально
2 декабря 2025, 15:25 3703
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться