Америка готовится к ударам

«Эти люди (организаторы наркотрафика – ред.) убили более 200 тыс. человек, - сказал Трамп во время заседания своего кабинета. - Фактически они убили более 200 тыс. человек в прошлом году. И эти цифры снизились. И они снизились, потому что мы наносим эти удары. И мы начнем наносить эти удары и на суше».

«Вы знаете, что на суше это гораздо проще, - уточнил Трамп. - Это гораздо проще, и мы знаем маршруты, по которым они передвигаются. Мы знаем о них все. Знаем, где они живут. Знаем, где живут плохие люди, и мы очень скоро начнем это делать».

Президент США заявил, что американские военные могут начать наносить удары по объектам наркомафии не только в Венесуэле, но и в других странах Латинской Америки. «Я слышал, что Колумбия производит кокаин, - сказал Трамп. - У них есть заводы по производству кокаина, понимаете? А потом они продают нам свой кокаин… Любой, кто этим занимается и продает это в нашу страну, будет подвергнут удару».

Трампа попросили уточнить, идет ли речь об ударах не только по Венесуэле. «Нет, не только Венесуэла», - ответил американский лидер.