Азербайджан на учениях в Турции

В Турции на учениях «Восточное Средиземноморье-2025» состоялся «День высокопоставленного наблюдателя». Об этом говорится в публикации Министерства национальной обороны Турции в соцсети Х.

В маневрах приняли участие азербайджанский морской десант, группа по борьбе с терроризмом США и пакистанский морской патрульный самолет.

За учениями наблюдали представители 19 стран.

Отметим, что учения «Восточное Средиземноморье-2025» (DA-25), организованные командованием Военно-морских сил Турции, стартовали 22 ноября. Основная цель учений, которые продлятся до 3 декабря, - обеспечение взаимодействия между подразделениями, оценка и укрепление уровня их подготовки.