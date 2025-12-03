Зеленский признает: «Простых решений не будет...»

«Простых решений по окончанию войны не будет. Мы понимаем, что происходит. Понимаем, с кем имеем дело. Вопрос не в сложности принятия решений. Я способен их принимать. Важно, чтобы все было справедливо и открыто. Чтобы не было никакой игры за спиной Украины. Чтобы ничего не было решено без Украины о нас, о нашем будущем. Самые чувствительные вещи и самые сложные вопросы касаются территорий, замороженных активов», - написал Зеленский в Telegram во вторник вечером. Его слова приводит Интерфакс-Украина.

Он отметил, что не может говорить от имени европейских лидеров о замороженных деньгах в странах Европы, а может «только поделиться своим видением, а они могут меня поддержать».

«И о гарантиях безопасности. Мы рассчитываем на сильные гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов и Европы, а также некоторых других лидеров. Это одна из тем «коалиции желающих». Мы над этим работаем. Я думаю, что эти три темы являются самыми чувствительными и важными. Наши команды будут продолжать работать над ними», - добавил Зеленский.