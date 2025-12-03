Путин не пойдет на уступки

По его словам, Москва не пойдет на компромисс в вопросах территории Донбасса, ограничения численности Вооруженных сил Украины и международного признания захваченных территорий.

Президент РФ Владимир Путин не готов идти на уступки по трем ключевым пунктам «мирного плана», предложенного администрацией США. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на осведомленный российский источник.

2 декабря в Кремле проходят переговоры Владимира Путина с американской делегацией — Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Они привезли в Москву согласованный с Киевом проект «мирного плана». До визита представителей США в Россию украинские и американские дипломаты провели встречу во Флориде, однако, как сообщал ABC News со ссылкой на источники, стороны не смогли продвинуться по главному вопросу — территориальному. Киев по-прежнему отвергает передачу Донбасса под контроль Москвы. CNN, ссылаясь на высокопоставленный украинский источник, отмечает, что Украина также отказалась согласовать ограничение численности своей армии до 600 тыс. военнослужащих и отвергла требование об отказе от вступления в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря назвал территориальный вопрос «самым сложным», отметив, что на переговорах во Флориде он обсуждался более шести часов. Со своей стороны, Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что боевые действия прекратятся, только когда украинская армия покинет «занимаемые территории», добавив, что соглашение с нынешним руководством Киева «юридически невозможно».