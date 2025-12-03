Путин не пойдет на уступки

USD 1.7000
Президент РФ Владимир Путин не готов идти на уступки по трем ключевым пунктам «мирного плана», предложенного администрацией США. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на осведомленный российский источник.

По его словам, Москва не пойдет на компромисс в вопросах территории Донбасса, ограничения численности Вооруженных сил Украины и международного признания захваченных территорий.

2 декабря в Кремле проходят переговоры Владимира Путина с американской делегацией — Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Они привезли в Москву согласованный с Киевом проект «мирного плана». До визита представителей США в Россию украинские и американские дипломаты провели встречу во Флориде, однако, как сообщал ABC News со ссылкой на источники, стороны не смогли продвинуться по главному вопросу — территориальному. Киев по-прежнему отвергает передачу Донбасса под контроль Москвы. CNN, ссылаясь на высокопоставленный украинский источник, отмечает, что Украина также отказалась согласовать ограничение численности своей армии до 600 тыс. военнослужащих и отвергла требование об отказе от вступления в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря назвал территориальный вопрос «самым сложным», отметив, что на переговорах во Флориде он обсуждался более шести часов. Со своей стороны, Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что боевые действия прекратятся, только когда украинская армия покинет «занимаемые территории», добавив, что соглашение с нынешним руководством Киева «юридически невозможно».

Спустя почти пять часов завершились переговоры Путина и Уиткоффа
Спустя почти пять часов завершились переговоры Путина и Уиткоффа видео; обновлено 01:35
01:35 8566
В НАТО ответили на грозные заявления Путина
В НАТО ответили на грозные заявления Путина обновлено 23:20
2 декабря 2025, 23:20 6763
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном
2 декабря 2025, 21:13 3714
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB для выполнения банковских операций с помощью голосового искусственного интеллекта
2 декабря 2025, 20:19 1416
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
2 декабря 2025, 22:01 1305
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг наш комментарий
2 декабря 2025, 20:36 3097
Гульнара Бажкенова под домашним арестом. А Союз журналистов призывает к объективному расследованию
Гульнара Бажкенова под домашним арестом. А Союз журналистов призывает к объективному расследованию
2 декабря 2025, 21:11 2310
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
2 декабря 2025, 16:34 4252
Почти весь Покровск у России
Почти весь Покровск у России заявил чиновник НАТО; обновлено 20:40
2 декабря 2025, 20:40 4505
Фидан поехал в Иран за союзом
Фидан поехал в Иран за союзом наша корреспонденция
2 декабря 2025, 16:18 2861
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом наша корреспонденция; все еще актуально
2 декабря 2025, 15:25 3703

