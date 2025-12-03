Коридор безопасности на Черном море

Коридор безопасности может быть создан в Черном море для сопровождения военными кораблями гражданских судов в связи с атаками на танкеры у берегов Турции. Такое мнение высказал турецкий эксперт по вопросам безопасности Гюнгер Явузаслан.

«Такой коридор по примеру зернового, созданного в рамках черноморской зерновой инициативы (подписана в Стамбуле в 2022 году и действовала в течение года – ред.), может быть организован. Задачу по обеспечению безопасности судоходства гражданских судов на себя могут взять турецкие ВМС», - сказал эксперт в эфире телеканала CNN-turk.

Аналогичное предположение высказал военный эксперт Джан Эреноглу. «В мире есть примеры военного сопровождения гражданских судов в открытом море. Такие меры могут быть приняты в Черном море в связи с последними нападениями на танкеры вблизи побережья Турции», - отметил он в эфире телеканала NTV.

Эреноглу не исключил, что последняя атака на танкер, о которой во вторник сообщило турецкое министерство транспорта и инфраструктуры, была совершена с использованием дронов. Информация о способе атаки на судно пока не поступала.

Ранее сообщалось, что танкер Midvolga 2, следующий из России в Грузию с грузом подсолнечного масла, подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции. «В настоящее время у 13 членов экипажа судна нет никаких проблем со здоровьем, оно не запрашивает помощь. Судно с работающими двигателями следует в направлении Синопа», - говорится в сообщении турецкого министерства.

Это уже третья атака на танкеры в исключительной экономической зоне Турции в Черном море за последние пять дней.