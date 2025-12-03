Нетаньяху просит Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время разговора с президентом США Дональдом Трампом просил у него помощи в получении помилования израильского президента Ицхака Герцога. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два американских и один израильский источник.

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп созвонились 1 декабря. По информации источников Axios, американский президент сказал Нетаньяху, что Ицхак Герцог, скорее всего, должен предоставить помилование. Однако Трамп не пообещал дальнейшей помощи по этому вопросу. «Нетаньяху хочет, чтобы Трамп сделал больше, но президент уже сделал все, что мог», — сказал собеседник издания.

12 ноября Трамп просил президента Израиля прекратить уголовное преследование Биньямина Нетаньяху по нескольким уголовным делам — о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Официальное прошение о помиловании израильский премьер направил Ицхаку Герцогу 30 ноября. С 2019 года в Израиле ведутся несколько уголовных расследований против Нетаньяху. Его обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Ни по одному из пунктов обвинения израильский премьер вину не признал.