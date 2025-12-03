USD 1.7000
В Германии мужчина полностью излечился от лейкоза и ВИЧ

В Германии ученые добились редкого и очень важного результата: 60-летний мужчина, страдавший острым миелоидным лейкозом и ВИЧ-инфекцией, после пересадки стволовых клеток оказался в стойкой ремиссии сразу от двух болезней. Об этом пишет журнал Nature.

Речь идет о новом, седьмом документированном случае, когда после трансплантации стволовых клеток удается добиться стойкой ремиссии ВИЧ. Впервые важность этого случая в том, что донорские клетки носили не «двойную» защитную мутацию гена CCR5 (как в предыдущих успешных случаях), а были носителями лишь одной копии измененного варианта — так называемой мутантной формы CCR5 Δ32 в единственном экземпляре.

До сих пор считали, что для такого «излечения» нужно, чтобы донор имел две копии мутации — тогда вирус терял «вход» в иммунные клетки. Но этот случай показывает: даже при гетерозиготной мутации — то есть, когда мутирован только один из двух генов, — может наступить стойкая ремиссия. Это расширяет потенциальный пул доноров и делает возможность подобных трансплантаций теоретически более доступной.

У мужчины был диагностирован ВИЧ еще в 2009 году; в 2015-м у него выявили лейкоз, и ради спасения жизни провели пересадку костного мозга. В 2018-м он смог прекратить антиретровирусную терапию — и вот уже почти шесть лет (по состоянию на дату публикации) в его организме не обнаруживается активного ВИЧ-вируса. 

Ученые подчеркивают: это не означает, что найден «волшебный рецепт» излечения для всех. Трансплантация стволовых клеток — серьезная и опасная процедура, переносимая не всеми, с множеством рисков. Но сам факт — что полное отсутствие ВИЧ после такого лечения стало возможным даже с «частичной» генетической защитой — дает надежду. Это важный шаг, который может изменить представления о том, кто может стать донором и как далеко медицина подошла к стабильной ремиссии ВИЧ.

Спустя почти пять часов завершились переговоры Путина и Уиткоффа
Спустя почти пять часов завершились переговоры Путина и Уиткоффа видео; обновлено 01:35
01:35 8576
В НАТО ответили на грозные заявления Путина
В НАТО ответили на грозные заявления Путина обновлено 23:20
2 декабря 2025, 23:20 6764
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном
2 декабря 2025, 21:13 3715
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB для выполнения банковских операций с помощью голосового искусственного интеллекта
2 декабря 2025, 20:19 1416
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
2 декабря 2025, 22:01 1305
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг наш комментарий
2 декабря 2025, 20:36 3098
Гульнара Бажкенова под домашним арестом. А Союз журналистов призывает к объективному расследованию
Гульнара Бажкенова под домашним арестом. А Союз журналистов призывает к объективному расследованию
2 декабря 2025, 21:11 2310
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
2 декабря 2025, 16:34 4253
Почти весь Покровск у России
Почти весь Покровск у России заявил чиновник НАТО; обновлено 20:40
2 декабря 2025, 20:40 4506
Фидан поехал в Иран за союзом
Фидан поехал в Иран за союзом наша корреспонденция
2 декабря 2025, 16:18 2861
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом наша корреспонденция; все еще актуально
2 декабря 2025, 15:25 3704

