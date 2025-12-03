В Германии мужчина полностью излечился от лейкоза и ВИЧ

В Германии ученые добились редкого и очень важного результата: 60-летний мужчина, страдавший острым миелоидным лейкозом и ВИЧ-инфекцией, после пересадки стволовых клеток оказался в стойкой ремиссии сразу от двух болезней. Об этом пишет журнал Nature.

Речь идет о новом, седьмом документированном случае, когда после трансплантации стволовых клеток удается добиться стойкой ремиссии ВИЧ. Впервые важность этого случая в том, что донорские клетки носили не «двойную» защитную мутацию гена CCR5 (как в предыдущих успешных случаях), а были носителями лишь одной копии измененного варианта — так называемой мутантной формы CCR5 Δ32 в единственном экземпляре.

До сих пор считали, что для такого «излечения» нужно, чтобы донор имел две копии мутации — тогда вирус терял «вход» в иммунные клетки. Но этот случай показывает: даже при гетерозиготной мутации — то есть, когда мутирован только один из двух генов, — может наступить стойкая ремиссия. Это расширяет потенциальный пул доноров и делает возможность подобных трансплантаций теоретически более доступной.

У мужчины был диагностирован ВИЧ еще в 2009 году; в 2015-м у него выявили лейкоз, и ради спасения жизни провели пересадку костного мозга. В 2018-м он смог прекратить антиретровирусную терапию — и вот уже почти шесть лет (по состоянию на дату публикации) в его организме не обнаруживается активного ВИЧ-вируса.

Ученые подчеркивают: это не означает, что найден «волшебный рецепт» излечения для всех. Трансплантация стволовых клеток — серьезная и опасная процедура, переносимая не всеми, с множеством рисков. Но сам факт — что полное отсутствие ВИЧ после такого лечения стало возможным даже с «частичной» генетической защитой — дает надежду. Это важный шаг, который может изменить представления о том, кто может стать донором и как далеко медицина подошла к стабильной ремиссии ВИЧ.