В НАТО заявили о потерях России в войне с Украиной

Согласно его данным, в ноябре среднесуточные потери России — с учетом убитых, раненых и пленных — достигли примерно 1100 человек в сутки, что выше показателей октября, когда речь шла о тысяче человек в день.

По оценке альянса, общее число убитых и раненых в российской армии сейчас может приближаться к 1,15 млн. «Россия пополняет армию со скоростью, которая едва позволяет компенсировать понесенные потери. В основном они опираются на людей все дальше и дальше от Москвы или Санкт-Петербурга», — сказал представитель НАТО.

Он также прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о готовности России «прямо сейчас» воевать с Европой. По словам собеседника BBC, российская армия сейчас не обладает ресурсами, необходимыми для победы над Европой в военном смысле.

Источник также отметил, что Россия не сможет захватить оставшуюся часть Донецкой области как минимум в течение ближайшего года. Такой прогноз основан на нынешних темпах продвижения российских войск, которые в последние месяцы активизировали наступательные действия, пытаясь занять больше территории, чтобы убедить президента США Дональда Трампа надавить на Киев и заставить Украину отказаться от Донбасса.

В июне британская разведка оценивала общие потери России (убитыми и ранеными) примерно в один миллион человек, из которых до 250 тысяч могли быть убиты. В августе президент США Дональд Трамп заявлял, что только с начала 2025 года Россия потеряла свыше 112 тысяч человек убитыми.

Журнал The Economist в своем анализе пришел к выводу, что совокупные потери России за всю войну составляют от 900 тысяч до 1,3 миллиона человек. Близкие данные ранее привел Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне: по его информации, потери России составляют около одного миллиона человек, включая 250 тысяч убитых и 400 тысяч тяжелораненых, получивших инвалидность.