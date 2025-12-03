В НАТО заявили о потерях России в войне с Украиной

USD 1.7000
Российские потери на войне с Украиной выросли в течение последних трех месяцев, сообщил «Русской службе BBC» высокопоставленный чиновник НАТО на условиях анонимности.

Согласно его данным, в ноябре среднесуточные потери России — с учетом убитых, раненых и пленных — достигли примерно 1100 человек в сутки, что выше показателей октября, когда речь шла о тысяче человек в день.

По оценке альянса, общее число убитых и раненых в российской армии сейчас может приближаться к 1,15 млн. «Россия пополняет армию со скоростью, которая едва позволяет компенсировать понесенные потери. В основном они опираются на людей все дальше и дальше от Москвы или Санкт-Петербурга», — сказал представитель НАТО.

Он также прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о готовности России «прямо сейчас» воевать с Европой. По словам собеседника BBC, российская армия сейчас не обладает ресурсами, необходимыми для победы над Европой в военном смысле.

Источник также отметил, что Россия не сможет захватить оставшуюся часть Донецкой области как минимум в течение ближайшего года. Такой прогноз основан на нынешних темпах продвижения российских войск, которые в последние месяцы активизировали наступательные действия, пытаясь занять больше территории, чтобы убедить президента США Дональда Трампа надавить на Киев и заставить Украину отказаться от Донбасса.

В июне британская разведка оценивала общие потери России (убитыми и ранеными) примерно в один миллион человек, из которых до 250 тысяч могли быть убиты. В августе президент США Дональд Трамп заявлял, что только с начала 2025 года Россия потеряла свыше 112 тысяч человек убитыми.

Журнал The Economist в своем анализе пришел к выводу, что совокупные потери России за всю войну составляют от 900 тысяч до 1,3 миллиона человек. Близкие данные ранее привел Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне: по его информации, потери России составляют около одного миллиона человек, включая 250 тысяч убитых и 400 тысяч тяжелораненых, получивших инвалидность.

Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана»
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана» рассказывают армянские архивы
2 декабря 2025, 22:28 4313
В НАТО ответили на грозные заявления Путина
В НАТО ответили на грозные заявления Путина обновлено 23:20
2 декабря 2025, 23:20 7477
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном
2 декабря 2025, 21:13 4153
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB для выполнения банковских операций с помощью голосового искусственного интеллекта
2 декабря 2025, 20:19 1510
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
2 декабря 2025, 22:01 1410
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг наш комментарий
2 декабря 2025, 20:36 3290
Гульнара Бажкенова под домашним арестом. А Союз журналистов призывает к объективному расследованию
Гульнара Бажкенова под домашним арестом. А Союз журналистов призывает к объективному расследованию
2 декабря 2025, 21:11 2454
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
2 декабря 2025, 16:34 4338
Почти весь Покровск у России
Почти весь Покровск у России заявил чиновник НАТО; обновлено 20:40
2 декабря 2025, 20:40 4636
Фидан поехал в Иран за союзом
Фидан поехал в Иран за союзом наша корреспонденция
2 декабря 2025, 16:18 2937
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом наша корреспонденция; все еще актуально
2 декабря 2025, 15:25 3784

