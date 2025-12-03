Ракета Маска подняла на орбиту спутник Азербайджана

Впервые в истории Азербайджана на орбиту выведен школьный спутник Azərbaycanın Zəfəri («Победа Азербайджана»). Об этом на брифинге, посвященном запуску аппарата, сообщил руководитель Академии КОСМИК при Космическом агентстве («Азеркосмос») Имран Мухтаров.

По его словам, спутник был отправлен на орбиту ракетой Falcon 9 компании SpaceX.

Аппарат относится к формату PocketQube. Его размеры составляют 5×5×5 см, масса — около 250 граммов. Для сборки использованы прочные материалы, включая алюминиевые сплавы и углеродные композиты, обеспечивающие механическую устойчивость и стабильность температурного режима.

Первый запуск спутников класса PocketQube состоялся в ноябре 2013 года.