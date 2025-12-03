Ракета Маска подняла на орбиту спутник Азербайджана

USD 1.7000
Впервые в истории Азербайджана на орбиту выведен школьный спутник Azərbaycanın Zəfəri («Победа Азербайджана»). Об этом на брифинге, посвященном запуску аппарата, сообщил руководитель Академии КОСМИК при Космическом агентстве («Азеркосмос») Имран Мухтаров.

По его словам, спутник был отправлен на орбиту ракетой Falcon 9 компании SpaceX.

Аппарат относится к формату PocketQube. Его размеры составляют 5×5×5 см, масса — около 250 граммов. Для сборки использованы прочные материалы, включая алюминиевые сплавы и углеродные композиты, обеспечивающие механическую устойчивость и стабильность температурного режима.

Первый запуск спутников класса PocketQube состоялся в ноябре 2013 года.

Турецкая компания прекратила перевозки российской нефти
Турецкая компания прекратила перевозки российской нефти После инцидента у Сенегала
11:27 8
Люди Трампа отказались встречаться с Зеленским
Люди Трампа отказались встречаться с Зеленским
10:58 752
Пентагон хочет ужина Трампа, Зеленского и Путина
Пентагон хочет ужина Трампа, Зеленского и Путина
10:39 673
Итог переговоров Путина и Уиткоффа: «Компромиссного плана по Украине пока нет»
Итог переговоров Путина и Уиткоффа: «Компромиссного плана по Украине пока нет» видео; обновлено 02:50
02:50 14899
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг наш комментарий; все еще актуально
2 декабря 2025, 20:36 4634
США о «бесконечном» финансировании Украины
США о «бесконечном» финансировании Украины
10:10 1067
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана»
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана» рассказывают армянские архивы
2 декабря 2025, 22:28 8570
В НАТО ответили на грозные заявления Путина
В НАТО ответили на грозные заявления Путина обновлено 23:20
2 декабря 2025, 23:20 11677
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном
2 декабря 2025, 21:13 6431
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB для выполнения банковских операций с помощью голосового искусственного интеллекта
2 декабря 2025, 20:19 2135
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
2 декабря 2025, 22:01 2120

