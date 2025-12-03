США о «бесконечном» финансировании Украины

«Некоторые из этих людей считают, что наша политика должна заключаться в том, чтобы продолжать финансировать Украину неограниченными объемами до тех пор, пока длится война. Это нереалистично. Это не соответствует действительности», - сказал Рубио.

Вчера госсекретарь заявил, что прекратить войну в Украине возможно только при американском посредничестве: «Он [президент США Дональд Трамп] — единственный лидер в мире, который может помочь прекратить войну, и именно поэтому, пока мы сейчас с вами говорим, Стив Уиткофф находится в Москве и пытается найти способ закончить эту войну».