США о «бесконечном» финансировании Украины

10:10 1068

Бесконечное финансирование Украины «нереалистично и этого не будет», заявил госсекретарь США Марко Рубио. 

«Некоторые из этих людей считают, что наша политика должна заключаться в том, чтобы продолжать финансировать Украину неограниченными объемами до тех пор, пока длится война. Это нереалистично. Это не соответствует действительности», - сказал Рубио.

Вчера госсекретарь заявил, что прекратить войну в Украине возможно только при американском посредничестве: «Он [президент США Дональд Трамп] — единственный лидер в мире, который может помочь прекратить войну, и именно поэтому, пока мы сейчас с вами говорим, Стив Уиткофф находится в Москве и пытается найти способ закончить эту войну».

Турецкая компания прекратила перевозки российской нефти
Турецкая компания прекратила перевозки российской нефти После инцидента у Сенегала
11:27 10
Люди Трампа отказались встречаться с Зеленским
Люди Трампа отказались встречаться с Зеленским
10:58 755
Пентагон хочет ужина Трампа, Зеленского и Путина
Пентагон хочет ужина Трампа, Зеленского и Путина
10:39 675
Итог переговоров Путина и Уиткоффа: «Компромиссного плана по Украине пока нет»
Итог переговоров Путина и Уиткоффа: «Компромиссного плана по Украине пока нет» видео; обновлено 02:50
02:50 14899
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг наш комментарий; все еще актуально
2 декабря 2025, 20:36 4634
США о «бесконечном» финансировании Украины
США о «бесконечном» финансировании Украины
10:10 1069
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана»
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана» рассказывают армянские архивы
2 декабря 2025, 22:28 8570
В НАТО ответили на грозные заявления Путина
В НАТО ответили на грозные заявления Путина обновлено 23:20
2 декабря 2025, 23:20 11677
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном
2 декабря 2025, 21:13 6432
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB для выполнения банковских операций с помощью голосового искусственного интеллекта
2 декабря 2025, 20:19 2135
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
2 декабря 2025, 22:01 2121

