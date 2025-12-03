Казахстан о завершении расследования по самолету AZAL

По его словам, расследование делится на две части.

«Есть криминальная часть, которую Генпрокуратура ведет. Там они в контакте с российскими коллегами и с азербайджанскими. И вторая часть касается расследования Министерства транспорта. Министерство транспорта (Казахстана) на завершающей стадии расследования, поэтому мы сейчас там ждем окончательное заключение от лицензиаров или владельцев технологий: аэронавигационные приборы и так далее. По Минтрансу готовы будем завершить, может быть, в этом году или в начале следующего года», - отметил Бозумбаев.

Что касается расследования Генпрокуратуры, то там, по его словам, «подвижки тоже есть».

«Вы же видели заявления различных лидеров соседних государств. Поэтому мы надеемся, что в следующем году там тоже завершится расследование», - сказал он.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек.