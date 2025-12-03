USD 1.7000
Пентагон хочет ужина Трампа, Зеленского и Путина

Глава Пентагона Пит Хегсет хочет совместного ужина с участием американского лидера Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и российского президента Владимира Путина. Об этом Хегсет заявил в интервью журналистке Кэти Миллер, опубликованном 2 декабря.

На ее вопрос о том, каких трех человек он хотел бы собрать за ужином, Хегсет ответил: «В настоящий момент, я думаю, это были бы президент Трамп, (президент) России Владимир Путин и Зеленский». «И посмотрим, что получится. Это был бы ужин ради мира», - пояснил он.

Говоря о том, что подали бы на этом ужине, Хегсет отметил: «Стейки». «То, что захотят президенты», - уточнил он. По мнению Хегсета, также, в частности, был бы подан салат «с русской заправкой».

Турецкая компания прекратила перевозки российской нефти
Турецкая компания прекратила перевозки российской нефти После инцидента у Сенегала
11:27 13
Люди Трампа отказались встречаться с Зеленским
Люди Трампа отказались встречаться с Зеленским
10:58 757
Пентагон хочет ужина Трампа, Зеленского и Путина
Пентагон хочет ужина Трампа, Зеленского и Путина
10:39 680
Итог переговоров Путина и Уиткоффа: «Компромиссного плана по Украине пока нет»
Итог переговоров Путина и Уиткоффа: «Компромиссного плана по Украине пока нет» видео; обновлено 02:50
02:50 14904
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг наш комментарий; все еще актуально
2 декабря 2025, 20:36 4634
США о «бесконечном» финансировании Украины
США о «бесконечном» финансировании Украины
10:10 1069
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана»
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана» рассказывают армянские архивы
2 декабря 2025, 22:28 8570
В НАТО ответили на грозные заявления Путина
В НАТО ответили на грозные заявления Путина обновлено 23:20
2 декабря 2025, 23:20 11682
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном
2 декабря 2025, 21:13 6435
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB для выполнения банковских операций с помощью голосового искусственного интеллекта
2 декабря 2025, 20:19 2135
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
2 декабря 2025, 22:01 2121
