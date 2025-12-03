Пентагон хочет ужина Трампа, Зеленского и Путина

Глава Пентагона Пит Хегсет хочет совместного ужина с участием американского лидера Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и российского президента Владимира Путина. Об этом Хегсет заявил в интервью журналистке Кэти Миллер, опубликованном 2 декабря.

На ее вопрос о том, каких трех человек он хотел бы собрать за ужином, Хегсет ответил: «В настоящий момент, я думаю, это были бы президент Трамп, (президент) России Владимир Путин и Зеленский». «И посмотрим, что получится. Это был бы ужин ради мира», - пояснил он.

Говоря о том, что подали бы на этом ужине, Хегсет отметил: «Стейки». «То, что захотят президенты», - уточнил он. По мнению Хегсета, также, в частности, был бы подан салат «с русской заправкой».