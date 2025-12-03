USD 1.7000
Али Керимли в одиночке
Али Керимли в одиночке

Скандал в Европе нарастает

Коррупционный скандал в Европейском союзе способен еще сильнее обострить существующие разногласия между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой европейской дипломатии Каей Каллас. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Еврокомиссия и Европейская прокуратура ранее подтвердили, что бельгийская полиция и Европрокуратура провели обыски в резиденции Европейской службы внешних действий (ЕСВД) в Брюсселе, в Колледже Европы в Брюгге, а также в нескольких частных домах. В ходе этих мероприятий, как сообщалось, «были задержаны три человека». Им инкриминируют нарушения при проведении тендеров, в том числе связанных с заявкой европейской дипслужбы на программу подготовки молодых европейских дипломатов в Колледже Европы. По данным бельгийского издания L’Echo, среди задержанных фигурируют экс-глава дипслужбы ЕС Федерика Могерини и бывший генсек евродипслужбы Стефано Саннино – оба проходят по делу о возможной коррупции в структурах внешнеполитического ведомства Евросоюза.

При этом один из европейских чиновников, комментируя ситуацию, поддержал председателя ЕК, отметив, что «люди, которым не нравится фон дер Ляйен, будут использовать против нее все», как это происходило и ранее. Он подчеркнул, что, хотя фон дер Ляйен – «самый узнаваемый лидер ЕС», было бы неправильно возлагать на нее ответственность за «действия всех институтов» Евросоюза, включая Европейскую службу внешних действий.

Госсекретарь по вопросам международных коммуникаций в аппарате премьер-министра Венгрии Золтан Ковач, в свою очередь, обвинил руководство ЕС в двойных стандартах.

«Забавно, как Брюссель читает всем лекции о «верховенстве закона», в то время как их собственные институты похожи на криминальный сериал, а не на функционирующий союз», – написал он в Х.

Ранее Politico отмечала, что отношения между командой Каллас и офисом фон дер Ляйен остаются напряженными: по данным издания, два ведомства на протяжении длительного времени соперничают за влияние внутри ЕС.

Тем временем французская газета Le Monde сообщила, что известие о задержании Могерини в Бельгии по делу о коррупции вызвало сильное потрясение в дипломатической службе ЕС. По данным издания, бывший председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей признался, что узнал о произошедшем лишь спустя несколько часов. Экс-глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, равно как и Европейская комиссия, отказались давать комментарии относительно хода расследования.

При этом сам Ван Ромпей в 2020 году подвергался серьезной критике из-за поддержки кандидатуры Могерини, которая, как отмечали оппоненты, заняла высокий пост, не имея ни управленческого, ни академического опыта.

Турецкая компания прекратила перевозки российской нефти
Турецкая компания прекратила перевозки российской нефти После инцидента у Сенегала
Люди Трампа отказались встречаться с Зеленским
Люди Трампа отказались встречаться с Зеленским
Пентагон хочет ужина Трампа, Зеленского и Путина
Пентагон хочет ужина Трампа, Зеленского и Путина
Итог переговоров Путина и Уиткоффа: «Компромиссного плана по Украине пока нет»
Итог переговоров Путина и Уиткоффа: «Компромиссного плана по Украине пока нет» видео; обновлено 02:50
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг наш комментарий; все еще актуально
США о «бесконечном» финансировании Украины
США о «бесконечном» финансировании Украины
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана»
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана» рассказывают армянские архивы
В НАТО ответили на грозные заявления Путина
В НАТО ответили на грозные заявления Путина обновлено 23:20
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB для выполнения банковских операций с помощью голосового искусственного интеллекта
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
