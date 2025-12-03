USD 1.7000
EUR 1.9735
RUB 2.1877
Али Керимли в одиночке
Али Керимли в одиночке

Люди Трампа отказались встречаться с Зеленским

10:58 760

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отменили встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе. Об этом в соцсети Х сообщил журналист Алекс Рауфоглу.

«Кремль утверждает, что Уиткофф и Кушнер обещали отправиться прямо в Вашингтон после переговоров с Путиным», - пишет он.

Ранее издание Axios писало, что Уиткофф и Кушнер должны были встретиться с Зеленским в среду в Европе и проинформировать его о переговорах с российским президентом Владимиром Путиным. Во вторник украинский лидер заявил, что данная встреча ожидается.

Турецкая компания прекратила перевозки российской нефти
Турецкая компания прекратила перевозки российской нефти После инцидента у Сенегала
11:27 17
Люди Трампа отказались встречаться с Зеленским
Люди Трампа отказались встречаться с Зеленским
10:58 761
Пентагон хочет ужина Трампа, Зеленского и Путина
Пентагон хочет ужина Трампа, Зеленского и Путина
10:39 685
Итог переговоров Путина и Уиткоффа: «Компромиссного плана по Украине пока нет»
Итог переговоров Путина и Уиткоффа: «Компромиссного плана по Украине пока нет» видео; обновлено 02:50
02:50 14906
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг наш комментарий; все еще актуально
2 декабря 2025, 20:36 4634
США о «бесконечном» финансировании Украины
США о «бесконечном» финансировании Украины
10:10 1070
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана»
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана» рассказывают армянские архивы
2 декабря 2025, 22:28 8571
В НАТО ответили на грозные заявления Путина
В НАТО ответили на грозные заявления Путина обновлено 23:20
2 декабря 2025, 23:20 11683
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном
2 декабря 2025, 21:13 6436
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB для выполнения банковских операций с помощью голосового искусственного интеллекта
2 декабря 2025, 20:19 2136
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
2 декабря 2025, 22:01 2121

