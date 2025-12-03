Люди Трампа отказались встречаться с Зеленским

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отменили встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе. Об этом в соцсети Х сообщил журналист Алекс Рауфоглу.

«Кремль утверждает, что Уиткофф и Кушнер обещали отправиться прямо в Вашингтон после переговоров с Путиным», - пишет он.

Ранее издание Axios писало, что Уиткофф и Кушнер должны были встретиться с Зеленским в среду в Европе и проинформировать его о переговорах с российским президентом Владимиром Путиным. Во вторник украинский лидер заявил, что данная встреча ожидается.