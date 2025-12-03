Трамп написал письмо президенту Сирии от руки

Президент США Дональд Трамп подтвердил свою поддержку Сирии и ее президенту Ахмеду аш-Шараа в написанном от руки письме, доставленном в Дамаск, сообщает Al Arabiya.

Письмо, к которому была приложена фотография встречи Трампа и аш-Шараа в Овальном кабинете, состоявшейся в прошлом месяце, доставил посол США Том Баррак.

На этой неделе Баррак находился в Сирии, чтобы встретиться с аш-Шараа и другими официальными лицами страны, поскольку Дамаск пытается урегулировать сложные отношения с поддерживаемыми США курдскими силами и другими меньшинствами. Кроме того, Израиль продолжает нарушать суверенитет Сирии и совершать нападения на ее территорию, несмотря на продолжающиеся переговоры по достижению соглашения о безопасности между двумя странами.

«Ахмед, ты будешь великим лидером, а Соединенные Штаты помогут!» - написал Трамп в своем письме аш-Шараа, утверждает арабское СМИ.

В понедельник Трамп похвалил сирийского президента и призвал Израиль продолжить переговоры с Сирией.

«Очень важно, чтобы Израиль поддерживал сильный и искренний диалог с Сирией, и чтобы не происходило ничего, что могло бы помешать превращению Сирии в процветающее государство», - заявил Трамп в соцсети Truth Social. Позже выяснилось, что публикация последовала за телефонным разговором между Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.