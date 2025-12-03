Маск предрек США «12 великих лет»

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что США вступают в «великий 12-летний период» руководства, который начнется с администрации Дональда Трампа и продолжится командой Джей Ди Вэнса. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, Маск выступал по видеосвязи на закрытой встрече 22 ноября со своей бывшей командой DOGE – Департамента эффективности правительства. Он выразил уверенность, что после Трампа страну в течение двух сроков будет возглавлять нынешний вице-президент.

Как уточняет Politico, между Маском и вице-президентом сохраняются личные отношения, несмотря на прежний конфликт миллиардера с Трампом. Вэнс в случае участия в выборах 2028 года может рассчитывать на то, что Маск станет для него «мощным спонсором». Ранее бизнесмен был одним из ключевых доноров кампании нынешнего президента.

В феврале Маск уже предсказывал политическое будущее Вэнса, называя его «лучшим вице-президентом» и «нашим будущим президентом».

В августе Трамп допускал, что Вэнс может стать кандидатом от Республиканской партии на выборах 2028 года, называя его «вероятным фаворитом». Госсекретарь Марко Рубио также заявил, что считает Вэнса «отличным кандидатом», а Трамп добавил, что тот может «в какой-то форме действовать» вместе с Рубио.