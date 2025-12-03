USD 1.7000
Али Керимли в одиночке
Новость дня
Али Керимли в одиночке

Маск предрек США «12 великих лет»

11:13 251

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что США вступают в «великий 12-летний период» руководства, который начнется с администрации Дональда Трампа и продолжится командой Джей Ди Вэнса. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, Маск выступал по видеосвязи на закрытой встрече 22 ноября со своей бывшей командой DOGE – Департамента эффективности правительства. Он выразил уверенность, что после Трампа страну в течение двух сроков будет возглавлять нынешний вице-президент.

Как уточняет Politico, между Маском и вице-президентом сохраняются личные отношения, несмотря на прежний конфликт миллиардера с Трампом. Вэнс в случае участия в выборах 2028 года может рассчитывать на то, что Маск станет для него «мощным спонсором». Ранее бизнесмен был одним из ключевых доноров кампании нынешнего президента.

В феврале Маск уже предсказывал политическое будущее Вэнса, называя его «лучшим вице-президентом» и «нашим будущим президентом».

В августе Трамп допускал, что Вэнс может стать кандидатом от Республиканской партии на выборах 2028 года, называя его «вероятным фаворитом». Госсекретарь Марко Рубио также заявил, что считает Вэнса «отличным кандидатом», а Трамп добавил, что тот может «в какой-то форме действовать» вместе с Рубио.

Турецкая компания прекратила перевозки российской нефти
Турецкая компания прекратила перевозки российской нефти После инцидента у Сенегала
11:27 22
Люди Трампа отказались встречаться с Зеленским
Люди Трампа отказались встречаться с Зеленским
10:58 765
Пентагон хочет ужина Трампа, Зеленского и Путина
Пентагон хочет ужина Трампа, Зеленского и Путина
10:39 686
Итог переговоров Путина и Уиткоффа: «Компромиссного плана по Украине пока нет»
Итог переговоров Путина и Уиткоффа: «Компромиссного плана по Украине пока нет» видео; обновлено 02:50
02:50 14907
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг
Азербайджан с Арменией вместе с Севера на Юг наш комментарий; все еще актуально
2 декабря 2025, 20:36 4635
США о «бесконечном» финансировании Украины
США о «бесконечном» финансировании Украины
10:10 1072
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана»
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана» рассказывают армянские архивы
2 декабря 2025, 22:28 8574
В НАТО ответили на грозные заявления Путина
В НАТО ответили на грозные заявления Путина обновлено 23:20
2 декабря 2025, 23:20 11683
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном
2 декабря 2025, 21:13 6437
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB
Встречайте банковские услуги будущего в Банке ABB для выполнения банковских операций с помощью голосового искусственного интеллекта
2 декабря 2025, 20:19 2136
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
Провальный сезон «Нефтчи» продолжается: выбыли из Кубка Азербайджана
2 декабря 2025, 22:01 2121

