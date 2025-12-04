USD 1.7000
Байрамов встретился с Фиданом в Вене

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в рамках визита в Австрию.

Oб этом сообщило Министерство иностранных дел Турции.

Отмечается, что на встрече обсуждались двусторонние отношения, события в регионе и вопросы развития сотрудничества между двумя странами.

*** 12:15

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 3 декабря отправился с рабочим визитом в столицу Австрии город Вену. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в рамках визита Байрамов 4-5 декабря примет участие и выступит на 32-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Помимо этого, запланированы двусторонние встречи министра с официальными представителями других стран, участвующих в мероприятии.

Фермеры блокируют и громят. В Греции!
Фермеры блокируют и громят. В Греции! объектив haqqin.az
01:54 320
Протесты против повышения налогов. В Софии!
Протесты против повышения налогов. В Софии! объектив haqqin.az
01:46 265
Как застройщики кидают в Турции: 587 недостроенных домов!
Как застройщики кидают в Турции: 587 недостроенных домов! наша корреспонденция
01:36 609
Трамп о встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером
Трамп о встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером обновлено 01:30
01:30 3079
Иран больше не покрыть платком
Иран больше не покрыть платком разбираем с иранским политологом Масудом Хараем
01:11 837
У Путина лишь один вариант: победа России
У Путина лишь один вариант: победа России главная тема
3 декабря 2025, 23:00 2737
Армения закрепляется в Европе
Армения закрепляется в Европе наше поле зрения
3 декабря 2025, 20:39 2607
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут наша аналитика
3 декабря 2025, 22:43 2847
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту все еще актуально
3 декабря 2025, 17:42 11184
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран?
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран? важный вопрос
3 декабря 2025, 21:17 3707
Российская армия продолжает идти вперед
Российская армия продолжает идти вперед все еще актуально
3 декабря 2025, 17:14 7412

