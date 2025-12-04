Байрамов встретился с Фиданом в Вене

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в рамках визита в Австрию.
Oб этом сообщило Министерство иностранных дел Турции.
Отмечается, что на встрече обсуждались двусторонние отношения, события в регионе и вопросы развития сотрудничества между двумя странами.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 3 декабря отправился с рабочим визитом в столицу Австрии город Вену. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в рамках визита Байрамов 4-5 декабря примет участие и выступит на 32-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
Помимо этого, запланированы двусторонние встречи министра с официальными представителями других стран, участвующих в мероприятии.