Фарид Гаибов в Корее с президентом, министром и мэром

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял участие во Всемирной антидопинговой конференции 2025 года в Пусане (Корея).

Выступая на конференции, министр затронул глобальные проблемы антидопинговой политики, а также представил информацию о мерах, реализуемых Азербайджаном в области борьбы с допингом, международном сотрудничестве и будущих приоритетах.

В своем выступлении Фарид Гаибов также рассказал о проводимых в нашей стране массовых спортивных мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни и других успешных проектах.