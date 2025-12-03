USD 1.7000
EUR 1.9791
RUB 2.1951
Подписаться на уведомления
Али Керимли в одиночке
Новость дня
Али Керимли в одиночке

Фарид Гаибов в Корее с президентом, министром и мэром

ФОТО
Отдел спорта
12:37 951

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял участие во Всемирной антидопинговой конференции 2025 года в Пусане (Корея).

Выступая на конференции, министр затронул глобальные проблемы антидопинговой политики, а также представил информацию о мерах, реализуемых Азербайджаном в области борьбы с допингом, международном сотрудничестве и будущих приоритетах.

В своем выступлении Фарид Гаибов также рассказал о проводимых в нашей стране массовых спортивных мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни и других успешных проектах.

В рамках визита министр провел ряд встреч - с министром культуры, спорта и туризма Кореи Чхэ Хви Еном, президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольдом Банькой и мэром города Пусан Пак Хон Джуном. В ходе встреч обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества.

Кремль любит тишину
Кремль любит тишину
14:30 290
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
13:29 1855
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана»
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана» рассказывают армянские архивы; все еще актуально
2 декабря 2025, 22:28 9701
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
13:19 398
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном; все еще актуально
2 декабря 2025, 21:13 7130
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
13:00 1768
Турция готовится открыть границу с Арменией?
Турция готовится открыть границу с Арменией? Bloomberg
12:50 1635
Казахстан о завершении расследования по самолету AZAL
Казахстан о завершении расследования по самолету AZAL
10:26 4182
Последний Умид SOCAR - Бабек
Последний Умид SOCAR - Бабек наш комментарий; все еще актуально
2 декабря 2025, 20:51 5580
Фарид Гаибов в Корее с президентом, министром и мэром
Фарид Гаибов в Корее с президентом, министром и мэром ФОТО
12:37 952
Туркам повышают зарплаты
Туркам повышают зарплаты
12:02 1980

ЭТО ВАЖНО

Кремль любит тишину
Кремль любит тишину
14:30 290
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
Рубио: Украина не только догонит, но и перегонит Россию
13:29 1855
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана»
Серж Саргсян Владимиру Путину: «Ильхам Алиев ни на шаг не отклоняется от интересов Азербайджана» рассказывают армянские архивы; все еще актуально
2 декабря 2025, 22:28 9701
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института
13:19 398
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь…
Следствие – три дня, суд – четыре дня. И сразу казнь… о вечном; все еще актуально
2 декабря 2025, 21:13 7130
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
Пашинян о десяти сантиметрах роста доверия с Азербайджаном
13:00 1768
Турция готовится открыть границу с Арменией?
Турция готовится открыть границу с Арменией? Bloomberg
12:50 1635
Казахстан о завершении расследования по самолету AZAL
Казахстан о завершении расследования по самолету AZAL
10:26 4182
Последний Умид SOCAR - Бабек
Последний Умид SOCAR - Бабек наш комментарий; все еще актуально
2 декабря 2025, 20:51 5580
Фарид Гаибов в Корее с президентом, министром и мэром
Фарид Гаибов в Корее с президентом, министром и мэром ФОТО
12:37 952
Туркам повышают зарплаты
Туркам повышают зарплаты
12:02 1980
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться