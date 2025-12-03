Фарид Гаибов в Корее с президентом, министром и мэром

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял участие во Всемирной антидопинговой конференции 2025 года в Пусане (Корея).
Выступая на конференции, министр затронул глобальные проблемы антидопинговой политики, а также представил информацию о мерах, реализуемых Азербайджаном в области борьбы с допингом, международном сотрудничестве и будущих приоритетах.
В своем выступлении Фарид Гаибов также рассказал о проводимых в нашей стране массовых спортивных мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни и других успешных проектах.
В рамках визита министр провел ряд встреч - с министром культуры, спорта и туризма Кореи Чхэ Хви Еном, президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольдом Банькой и мэром города Пусан Пак Хон Джуном. В ходе встреч обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества.