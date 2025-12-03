Семья убитого колумбийца подала в суд на США

Семья колумбийца Алехандро Каррансы, погибшего в международных водах 15 сентября в результате ударов ВС США, направила первую официальную жалобу в Межамериканскую комиссию по правам человека. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на документ.

Согласно жалобе, Карранса рыбачил, находясь в своей лодке, когда США нанесли по ней удар под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков. В документе эти действия квалифицируются как внесудебная казнь, нарушающая права человека. Адвокат семьи заявил, что родственники требуют компенсации и прекращения подобных убийств. Родные колумбийца возлагают ответственность за «приказ о бомбардировке лодок и убийство всех, кто на них находился» на военного министра США Пита Хегсета.

По данным CNN, с сентября США нанесли не менее 22 ударов по судам в Карибском море и Тихом океане под предлогом борьбы с наркоторговлей, в результате которых погибли как минимум 83 человека.

Как сообщает CNN, Межамериканская комиссия по правам человека уже выражала озабоченность ударами США и призывала Вашингтон соблюдать международные обязательства по защите права на жизнь. В случае принятия жалобы комиссия сможет дать рекомендации ответственной стране, «чтобы избежать повторения таких ситуаций, расследовать факты и выплатить компенсации».